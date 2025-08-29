ETV Bharat / state

ಉಡುಪಿ: 170 ಗಂಟೆಗೂ ಅಧಿಕ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಾಡಿ ರೆಮೋನಾ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ದೀಕ್ಷಾ !

ವಿದುಷಿ ದೀಕ್ಷಾ ವಿ ಎಂಬುವವರು 170 ಗಂಟೆಗೂ ಅಧಿಕ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ರೆಮೋನಾ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದುಷಿ ದೀಕ್ಷಾ ವಿ ಅವರು ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು (ETV Bharat)
Published : August 29, 2025 at 3:57 PM IST

ಉಡುಪಿ : ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕು ಮುಂಡ್ಕಿನಜಡ್ಡುವಿನ ವಿದುಷಿ ದೀಕ್ಷಾ ವಿ ಅವರು 7 ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ 170 ಗಂಟೆಗಳ ಗೋಲ್ಡನ್​ ಬುಕ್​ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್​ ರೆಕಾರ್ಡ್​ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ರೆಮೋನಾ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದುಷಿ ದೀಕ್ಷಾ ವಿ ಅವರು ಅಜ್ಜರಕಾಡಿನ ಡಾ. ಜಿ. ಶಂಕರ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಪಿಜಿ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಾಗಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು, ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ 5.30ಕ್ಕೆ 170 ಗಂಟೆಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ರೆಮೋನಾ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ದೀಕ್ಷಾ (ETV Bharat)

ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು: ಆಗಸ್ಟ್​ 21 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30ಕ್ಕೆ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 216 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ದೀಕ್ಷಾ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ರೆಮೋನಾ ಎವೆಟ್ಟೆ ಪೆರೇರಾ 170 ಗಂಟೆಗಳ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್​ ಬುಕ್​ ಆಫ್​ ವರ್ಲ್ಡ್​ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್​ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರು.

ವಿದುಷಿ ದೀಕ್ಷಾ ವಿ (ETV Bharat)

ಮಣಿಪಾಲದ ರತ್ನ ಸಂಜೀವ ಕಲಾ ಮಂಡಲದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಇದೀಗ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ದೀಕ್ಷಾ ಅವರು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮಣಿಪಾಲದ ರತ್ನ ಸಂಜೀವ ಕಲಾ ಮಂಡಲದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ವಿದುಷಿ ದೀಕ್ಷಾ ವಿ. ಆ. 30 ರವರೆಗೆ 216 ತಾಸು (9ದಿನ) ನಿರಂತರ 'ನವರಸ ದೀಕ್ಷಾ ವೈಭವಂ' ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದುಷಿ ದೀಕ್ಷಾ ವಿ ಅವರ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ (ETV Bharat)

ಈ ದಾಖಲೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದ ‘ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಬುಕ್‌ ಆಫ್‌ ವರ್ಲ್ಡ್‌ ರೆಕಾರ್ಡ್‌’ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಏಷ್ಯಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ಮನೀಶ್‌ ವಿಷ್ಣೋಯಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದ ಹುಡುಗಿ ದೀಕ್ಷಾ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 170 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ರೆಮೊನಾ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ದೀಕ್ಷಾ ಅವರು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ದೀಕ್ಷಾ ಅವರು 216 ಗಂಟೆಗಳ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ನೃತ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಅವರು ನೃತ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡುವ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದುಷಿ ದೀಕ್ಷಾ ವಿ ಅವರಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ (ETV Bharat)

ಗಣೇಶನ ಸ್ತುತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಮಂಗಳೂರಿನ ರೆಮೋನಾ ಎವೆಟ್ಟೆ ಪೆರೇರಾ ಅವರ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಜುಲೈ 21, 2025 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30ಕ್ಕೆ ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ರಾಬರ್ಟ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನ ಸ್ತುತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಜುಲೈ 28, 2025ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ದೇವಿ ದುರ್ಗೆಯ ಸ್ತುತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತ್ತು.

ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ವಿದುಷಿ ದೀಕ್ಷಾ (ETV Bharat)

ಈ ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ರೆಮೋನಾ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ವಿರಾಮದೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ದರು.

ವಿದುಷಿ ದೀಕ್ಷಾ ವಿ ಅವರಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ (ETV Bharat)

