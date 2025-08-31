ದಾವಣಗೆರೆ: ನಗರದ ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆಯ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಗಣೇಶನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಗಣೇಶನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಇರಿಸಿ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿರುವ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕಿವಿಯೂ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ, ಮಾತು ಬರಲ್ಲ. ಈ ನ್ಯೂನತೆ ಇರುವ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಮೂಗ ಹಾಗೂ ಕಿವುಡರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಂಘದ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರು ಈ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ವಂತ ಹಣ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ: ಸಂಘದ ನೂರಾರು ಸದಸ್ಯರು ಕಿವುಡ ಮತ್ತು ಮೂಗತನದ ನ್ಯೂನತೆ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಗೆ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದೇಣಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲು ಬರೋಬ್ಬರಿ 60 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ 80 ಸಾವಿರದಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ತನಕ ಖರ್ಚು ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗಣೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗಿ ಐದು ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದು, ಇಂದು (ಭಾನುವಾರ-ಆ.31) ಸಂಜೆ ವಿನಾಯಕ ಮೂರ್ತಿಯ ನಿಮಜ್ಜನ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಪರಿಸರವನ್ನು ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಪಟಾಕಿ, ಧ್ವನಿವರ್ಧಕಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಸರಳವಾಗಿ ನಿಮಜ್ಜನ ನಡೆಸಿದರು.
ಇವರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಸಾಧಿಸಲು ಮೇಘನಾ ಆಸರೆ: ಮೂಗ ಹಾಗೂ ಕಿವುಡ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮೇಘನಾ ಎಂಬುವರು ಇವರಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ವೇಳೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಸಾಧಿಸಲು ಇವರೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇವರ ನೆರವಿಗೆ ನಿಂತಿರುವ ಮೇಘನಾ ಕೆಜಿಹೆಚ್ ಅವರು ಕೂಡ ಓರ್ವ ವಿಕಲಚೇತನರಾಗಿದ್ದು, 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೇಘನಾ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈನ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರಿಸಲು ಮೇಘನಾ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಸಂವಹನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸನ್ನೆಯಿಂದ ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆದು ಪ್ರಸಾದ ಉಣಬಡಿಸಿದರು: ಇಂದು ಗಣೇಶನ ನಿಮಜ್ಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹಳೇ ಪುಣೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ, ದಾರಿಹೋಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸದಸ್ಯರು ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆದು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಉಣಬಡಿಸಿದರು.
'ರಾಜ್ಯದ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಈ ರೀತಿ ನ್ಯೂನತೆ ಇರುವವರು ಸೇರಿ ಗಣೇಶನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮಿಯರು ಸೇರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಗಣೇಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಗಣೇಶನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪೂಜೆ, ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಂಥ ನ್ಯೂನತೆಯಿರುವ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಕೂರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಬಹುದು' ಎಂದು ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ಕೈ ಸನ್ನೆಯಿಂದಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
