ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಆರು ಕ್ರಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಶೂನ್ಯವೇಳೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರೂ ಆಗಿರುವ ಡಿಸಿಎಂ ಶಿವಕುಮಾರ್, ''ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾದ ಹಂಪನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ ಅವರು ಈ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮುಂದುವರೆದು, ''ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಅಂದೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು ತೆಲಂಗಾಣ ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಭೆಗೆ ಸಮಯ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಯಮ 69ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅನೇಕರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದು, ಈ ಚರ್ಚೆ ವೇಳೆ ನಾನು ವಿವರವಾದ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ 4 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಖೈದಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಾಕ್ಷಿ: ಶಾಸಕ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಜಾಮರ್ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನರು ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸಲು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ, ಆದರೆ, ಜೈಲಿನ ಒಳಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ''ಜಾಮರ್ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜ. ಆದರೆ, ಜೈಲಿನ ಒಳಗೆ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಜೈಲಿನ ಒಳಗೆ ಇವರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆಯೇ?'' ಎಂದು ಕಿಚಾಯಿಸಿದರು. ನಂತರ ''ಗೃಹಸಚಿವರು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ'' ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರ ಕಾಲೆಳೆದರು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪದ ಹಾಲು ಖರೀದಿ ದರ ನಿಗದಿಗೆ ಆಗ್ರಹ: ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಲು ಮಹಾಮಂಡಳಗಳ ಪೈಕಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಒಕ್ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಹಾಲು ಖರೀದಿ ದರ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಏಕರೂಪದ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ ಘಟನೆ ಕೂಡ ನಡೆಯಿತು.
ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರದ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ಉಪನಾಯಕ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ್ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಪಶುಸಂಗೋಪನ ಸಚಿವ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ದಿನದಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ 3 ಮತ್ತು 4 ರೂಪಾಯಿಗಳಂತೆ ಒಟ್ಟು ಏಳು ರೂ.ಗಳ ಹಾಲಿನ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಂದು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ 4 ರೂ. ಹಾಲಿನ ದರವನ್ನು ನೇರ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಪಶು ಆಹಾರ, ಔಷಧಿ, ಲಸಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮಾನವ ಬಳಕೆ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಖರೀದಿ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಅದರ ಅನುಸಾರ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಒಕ್ಕೂಟ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವ ಹಾಲಿನ ದರವನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ದರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರದೆ ಏಕಾಏಕಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 16 ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟಗಳಿದ್ದು 8.89 ಲಕ್ಷ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ದಿನನಿತ್ಯ 99.6 ಲಕ್ಷ ಕೆಜಿ ಹಾಲು ಶೇಖರಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 31.31 ರೂ. ಖರೀದಿ ದರ ಇತ್ತು. 4 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಳಿಕ ಖರೀದಿ ದರ 35.30 ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 46 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹಾಲು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ನಡುವೆ 10.70 ರೂ. ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದು, ಈ ಹಣದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ, ಹಾಲು ಸಾಗಾಣಿಕೆ, ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಹಾಲಿನ ದರ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಳಿಕವೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 52 ರೂ.ಗಳಿದ್ದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ತಲಾ 60, ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ 54 ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 53 ರೂ. ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಒಕ್ಕೂಟಗಳಿಂದ ಹಾಲು ಖರೀದಿಸುವ ದರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ 39.98, ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ 37, ಹಾಸನದಲ್ಲಿ 34.50, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ 34.21, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 33, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ 35.40, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 36.10, ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ 34.50, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 36.16, ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ 33.90, ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲ 35.20, ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ 35.30, ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ 35.04, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ 35, ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ 34.19 ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಸರಾಸರಿ 35.30 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹಾಲು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ್, ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಹಣ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಏಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ಭರಿಸಲಿ, ರೈತರ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಹಾಕಬಾರದು, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಏಕರೂಪದರ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
