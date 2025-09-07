ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣದ ಬುರುಡೆ ಗಿರಾಕಿಯೂ ಬಿಜೆಪಿಗ ತಾನೇ?: ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್
ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಎರಡು ಗುಂಪಿದೆ. ಅವರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು. ಆ ಬುರುಡೆ ಗಿರಾಕಿ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿಯವನೇ ತಾನೇ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: "ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಎರಡು ಗುಂಪು ಇದೆ. ಅವರಿಂದಲೇ ಇದೆಲ್ಲಾ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು" ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸದಾಶಿವನಗರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಆ ಬುರುಡೆ ಗಿರಾಕಿ ಯಾರವನು?.. ಅವನು ಬಿಜೆಪಿಯವನು ತಾನೇ. ಆದರೆ ಅವರು ಯಾರು ಬಿಜೆಪಿಯವನು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿಯವರು, ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿರುವುದು ನಾವು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ, ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆಯಂದರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕರಿಂದ, ಅವರ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ" ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, "ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದೋ ನಾನು ಕಾನೂನು ತಂದು ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರೇ ಮಾಡಿರುವ ಕಾನೂನು ತಂದು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಇವಿಎಂ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಂತಾ ಅವರೇ ಮಾಡಿಡುವುದು" ಎಂದರು.
ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ತಡೆ ಕೋರಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಪಾಪ ಅವರದ್ದು ರಾಜಕೀಯ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಅವನನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದೀನೆ ಅಂತಾ ತೋರಿಸುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬಿಜೆಪಿವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ. ಮಹದಾಯಿ, ಮೇಕೆದಾಟಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಿಸಲಿ. ಕೃಷ್ಣ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಿಸಲಿ. ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅನುದಾನ ಕೊಡಿಸಲಿ. ಕೇವಲ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಡಂದು ದೂರಿದರು.
ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ಬೈಕ್ ರೈಡ್: ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಯೆಜ್ಡಿ ಬೈಕ್ ಮೂಲಕ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸದಾಶಿವನಗರ ನಿವಾಸದಿಂದ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದರು. ಗನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ಬರುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಬೈಕ್ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ತೆರಳಿದರು. ಕಾಲೇಜ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೈಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಡಿಕೆಶಿ ಬೈಕ್ ಮೂಲಕ ತೆರಳಿದರು.
