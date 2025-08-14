ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಂಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ನಗರಕ್ಕೆ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆ ವಿಸ್ತಾರ, ಅಗತ್ಯ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಡಿಪಿಆರ್ಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಕಂಪೆನಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಶೋತ್ತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ, ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದ ಪೂರ್ವ- ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾರಿಡಾರ್ ಡಿಪಿಆರ್ಗೆ 9.45 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ-ದಕ್ಷಿಣ ಕಾರಿಡಾರ್ಗೆ 9.89 ಕೋಟಿ ರೂ. ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಶೇ.80ರಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸರ್ವೇ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಟಿಡಿಆರ್ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಲೀಕರು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ನಗದು ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ 800 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ನಗರದಲ್ಲಿ 1.40 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿದೆ. 1.20 ಕೋಟಿ ವಾಹನಗಳು ನೋಂದಣಿಯಾಗಿವೆ. ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ 40 ಲಕ್ಷ ವಾಹನಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಬೆರಳಣಿಕೆ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ಗಳು ತೆರಳಬೇಕಾದರೂ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೇ ಸಂಚರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ನನಗೆ ಬೈಯುತ್ತಾರೆ. ನೈಸ್ ರಸ್ತೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳು ರೂಪಿಸದ ಕಾರಣ ಸಂಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಗಡಾಯಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ರಾಗಿಗುಡ್ಡ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹೆಬ್ಬಾಳದಿಂದ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಬರಲು 45 ನಿಮಿಷಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸಂಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಜಾಗತಿಕ ಟೆಂಡರ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಶೇ.40ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪಡೆಯುವ ಕಂಪನಿಯ ಶೇ.60ರಷ್ಟು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕಾಗಿ 800 ಕೋಟಿ ಮೀಸರಿಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕರು ಹಣ ಕಬಳಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ಧಾರೆ. ಟೀಕೆ ಮಾಡಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಯಾವುದೇ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನದೇನಾದರೂ ಸಾಕ್ಷಿಗುಡ್ಡೆ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಿದೆ ಎಂದು ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.
