ನಾನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಹಾಡಲೇಬೇಕು: ಡಿಸಿಎಂ

Published : September 30, 2025 at 8:21 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಾನು ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಹಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾಧ್ಯದಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ದಿನ ದೂರವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಪಾಪ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸೋಕೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಿರಬಹುದು. ಮೊದಲಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿಸಿದ್ದರು. ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ದಿನ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಈಗಲೂ ಅದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹಬ್ಬ ಇದೆ. ಹಬ್ಬ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಪಲಾಯನವಾದಿ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಆಸೆ ಏನೇನು ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಹಾಡಲೇಬೇಕು ಎಂದರು.
ಇಲ್ಲವೇ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಚಾನಲ್ಗೆ ಡಿಬೇಟ್ ಕರೆಯಿರಿ. ಒಂದೆಡೆ ನನ್ನನ್ನು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ. ನನ್ನದು ಹಾಗೂ ಅವರದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿಬಿಡಲಿ. ಹಿಂದೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಾರಿ ನಾನು ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದೆ, ಪಾಪ ಈಗ ಅವರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಯವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಕರೆಯಿರಿ. ನಾನು ಹಿಟ್ ಆಂಡ್ ರನ್ ಮಾಡುವವನಲ್ಲ. ಅವರ ಕುಟುಂಬದ್ದು ನನ್ನ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಅವರ ಹೊತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಅವರು ಇಡಲಿ. ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ಅವರೇ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಯಾವ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಷ್ಟೇ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮಾಡ್ತಿರಬಹುದು. ನಮ್ಮದೇನು ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಜುಬೀನ್ ಗರ್ಗ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ: ಬುಧವಾರ ಅಸ್ಸೋಂ ಗಾಯಕ ಜುಬೀನ್ ಗರ್ಗ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 40 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಡಿದ್ದರು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪಕ್ಷ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೋರಲಿದೆ. ಎಐಸಿಸಿ ವತಿಯಿಂದ ಸೂಚನೆ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ನಾಳೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತೇನೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತೇನೆ ಎಂದು ಡಿಕೆಶಿ ಹೇಳಿದರು.
