ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಳಸಾ - ಬಂಡೂರಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಯೋಜನೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಅನುಮತಿ ಸಿಗಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾದರೆ, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಾವೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಶಿವಕುಮಾರ್, ''ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯು ರಾಜ್ಯದ ನೀರಿನ ಪಾಲನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಜಲ ಆಯೋಗವೂ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮತಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ರಾಜ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡದಿರುವುದ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.
''ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನೀರಿನ ಪಾಲನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿದೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಶಿವಕುಮಾರ್, ''ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಕಳಸಾ-ಬಂಡೂರಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾವೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಕುರಿತಂತೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ'' ತಿಳಿಸಿದರು.
''ನಾನು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ನಾವು ರಾಜ್ಯದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಅಡಚಣೆ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಡಿಕೆಶಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
''ನಾವು ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಕರೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನೂ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ನಾವು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲು ಅವರು ಯಾರು?: ಗೋವಾ ಮುಖ್ಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಧಿಕಾರಿ 2023ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳಸಾ-ಬಂಡೂರಿ ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಶಿವಕುಮಾರ್, "ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲು ಅವರು ಯಾರು? ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದರೆ, ನೋಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆ" ಎಂದರು.
ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಯೋಜನೆಗೆ ಶೀಘ್ರ ಪರಿಸರ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೆಹಲಿಗೆ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ನಿಯೋಗವನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. "ರಾಜ್ಯದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸಂಸದರು ಸಹ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಬೇಕೆಂದು ನಾನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಡಿಕೆಶಿ ಕೋರಿದರು.
