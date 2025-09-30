ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಗಣತಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮುಗಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ಡಿಸಿ ಗುರುದತ್ತ ಹೆಗಡೆ
ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಸಿದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐವರು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಡಿಸಿ ಗುರುದತ್ತ ಹೆಗಡೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 30, 2025 at 6:23 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಸಿದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಐವರು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗುರುದತ್ತ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಹಾರ, ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1.70 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳ ಗಣತಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 4.90 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಿವೆ. ಈಗ ಶೇ. 35 ರಷ್ಟು ಗಣತಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಆ್ಯಪ್ ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ 50 ಸಾವಿರ ಗಣತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 4,500 ಗಣತಿದಾರರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೊರಬ ಹಾಗೂ ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಲ ಗಣತಿದಾರರು ತಮಗೆ ನೀಡಿದ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಣತಿ ಮುಗಿಸಲು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ರ ತನಕ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಬರುವುದರ ಒಳಗೆಯೇ ತಮ್ಮ ಗಣತಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಂಸನಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ರ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮುಗಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದರು.
'ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗಣತಿದಾರರ ಕೊರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ 400 ಜನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನೂ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 100 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಾರ್ಡನ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆಲವರನ್ನು ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅನುದಾನಿತ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದೇವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 15 ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಗಣತಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಣತಿದಾರರ ಕೊರತೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯ ನಿಧಾನವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಗಣತಿ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 50 ಸಾವಿರ ಗಣತಿ ಮುಗಿದಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಗಣತಿದಾರರು ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೇಗ ಮುಗಿಸಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೂ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿ ಗಣತಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಪ್ ಈಗ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಾವಿನ್ನೂ ಆನ್ ಲೈನ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಗಣತಿದಾರರ ಗಣತಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವವರಿದ್ದೇವೆ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಲ್ಲ. ಗಣತಿದಾರರೆ ಹೋಗಿ ಗಣತಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಈಗ 125 ಕಡೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿ ಗಣತಿ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಡಾಟಾ ಆಪರೇಟರ್ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಗಣತಿದಾರರ ಮೂಲಕ ಗಣತಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮನೆಗೆ ಗಣತಿದಾರರು ಬಂದಾಗ ಯಾರೂ ಗಾಬರಿ ಆಗದೇ, ಓಟಿಪಿ ನೀಡಿ, ಗಣತಿದಾರರ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡಿಯೇ ಎಲ್ಲರೂ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಜನರು ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಮಾರು 50 ಜನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹವರಿಗೆ ನಾವು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಫಾರಂ ನೀಡಿದ್ದು, ಅವರು ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ಸಹ ಕೆಲವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ಹಾಜರ್; ಐದೇ 5 ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕಿ!