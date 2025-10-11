ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ: ₹52 ಲಕ್ಷ ಸಮೇತ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಆರೋಪಿ ಸೆರೆ, 18 ಕೋಟಿ ಹಣ ಫ್ರೀಜ್
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 52 ಲಕ್ಷ ಹಣ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ದಾವಣಗೆರೆ ಪೊಲೀಸರು ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಆತನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 18 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 11, 2025 at 5:28 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಯುವಕನಿಗೆ 52 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮರಳಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಆತನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 18 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ದಾವಣಗೆರೆಯ ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಪ್ರಮೋದ್ ಹೆಚ್. ಹೆಚ್ (25) ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೈಬರ್ ಠಾಣೆಗೆ (ಸಿಇಎನ್) ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ದೂರು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ಟೌನ್ನ ಶಾಂತಿನಗರದ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಎ2 ಆರೋಪಿ ಸೈಯದ್ ಅರ್ಫಾತ್ (28) ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಎ1 ಆರೋಪಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆತನ ಪತ್ತೆ ಶೋಧ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. 52,60,400 ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆ ಘನ 3ನೇ ಎ.ಸಿ.ಜೆ ಮತ್ತು ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖೇನ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಮೋದ್ ಹೆಚ್. ಹೆಚ್ಗೆ ರಿಫಂಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ: ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಂದು ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಹೆಚ್.ಹೆಚ್ (25) ವ್ಯವಹಾರದ ವಹಿವಟಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಅನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಅನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಪ್ರಮೋದ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯು ಐದು ದಿನದ ನಂತರ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4,956 ರೂ. ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿತ್ತು. ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಒಟ್ಟು 52,60,523 ರೂ. ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಸಿಇಎನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು: ತನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಟ್ಟು 52,60,400 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತರು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಗಸ್ಟ್ 29 ರಂದು ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರು ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ದೂರು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ಟೌನ್ನ ಶಾಂತಿನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಆರೋಪಿಯಾದ ಎ2 ಸೈಯದ್ ಅರ್ಫಾತ್ (28) ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಎ1 ಆರೋಪಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆತನ ಪತ್ತೆಗೆ ಶೋಧಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 27 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 19ರ ವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಫ್ರಾಡ್ ಮೊತ್ತ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳು 132 ಕೋಟಿ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಸದರಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 18 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರಿಗೆ 52,60,400 ರೂಗಳನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆ ಘನ 3ನೇ ಎ.ಸಿ.ಜೆ ಮತ್ತು ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ರಿಫಂಡ್ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಉಮಾಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್, ಜಮ್ಮು & ಕಾಶ್ಮೀರದ ಶ್ರೀನಗರ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಏಲೂರು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಂಬೈ ಸಿಟಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆರೋಪಿತನು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ತಂಡದಿಂದ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಎಂದ ಎಸ್ಪಿ ಉಮಾಪ್ರಶಾಂತ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ನ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ತಂಡದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣ: ಈ ಕುರಿತು ಎಸ್ಪಿ ಉಮಾಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಸಿಇಎನ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 52,60,400 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಪ್ರಮೋದ್ ಎಂಬವರು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವ ವೇಳೆ ಹಣ ಖಾಲಿ ಆಗಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೋ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಠಾಣೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ದೂರು ದಾಖಲು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣ ಮರಳಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿ, ರಿಫಂಡ್ ಮಾಡಿರುವ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣ ಇದು. ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ಟೌನ್ನ ಸೈಯದ್ ಅರ್ಫಾತ್ ಎಂಬುವನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತನ್ನ ಖಾತೆ, ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಉಬೇದ್ ಎಂಬುವನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿ ಸೈಯದ್ ಅರ್ಫಾತ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇದೀಗ ಉಬೇದ್ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದೇವೆ. 52,60,400 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರಿಗೆ ರಿಫಂಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ಅಕೌಂಟ್ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ ಸೈಯದ್ ಅರ್ಫಾತ್ ಖಾತೆ ಮೇಲೆ 7 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರೋಪಿ ಉಬೇದ್ ಖಾತೆ ಮೇಲೆ 127 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ದೇಶದ 'ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್' ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕುಖ್ಯಾತಿ: ಈ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳೆಷ್ಟು?
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ: ಒಂದು ನೈಜ ಘಟನೆ, ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸುವ ಅನುಭವ- ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ಮಾತು ಕೇಳಿ-ವಿಡಿಯೋ