ಹಿಂದು ಮಹಾಗಣಪತಿಗೆ ಬದರಿನಾಥ ದೇಗುಲ ಮಾದರಿ ಮಂಟಪ; ವಿರಾಜಮಾನ ಆಗಲಿದೆ ಪಂಚಮುಖಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ - DAVANAGERE HINDU MAHAGANAPATI

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸೆಟ್​ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಣಪತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದು ಮಹಾಗಣಪತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್​ ಈ ಬಾರಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸೆಟ್​ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಗಣಪತಿಗೆ ಬದರಿನಾಥ ದೇಗುಲ ಮಾದರಿ ಮಂಟಪ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 26, 2025 at 5:24 PM IST

ವರದಿ- ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ.

ದಾವಣಗೆರೆ: ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿಗಾಗಿ ಬದರಿನಾಥ ದೇಗುಲ‌ ಮಾದರಿಯ ಮಹಾಮಂಟಪ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.‌ ಈ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬದರಿನಾಥ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ವಾರಾಣಸಿ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಬದರಿನಾಥ ದೇಗುಲ‌ ಮಾದರಿಯ ಮಹಾಮಂಟಪ ತಲೆ ಎತ್ತಿದ್ದು, ಭಕ್ತರ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ.

ಮಹಾಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ 'ಪಂಚಮುಖಿ' ಗಣೇಶನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಂಚಮುಖಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಪೆಂಡಾಲ್​ನ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮಹಾಮಂಟಪ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.‌

ಬದರಿನಾಥ ಮಹಾಮಂಟಪದ ವಿಶೇಷಗಳು: ಮಹಾಮಂಟಪದಲ್ಲಿನ ಮಂಟಪಗಳು, ಕಮಾನುಗಳು, ಖಾನೆಗಳು ಜನಾಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ. ಮಂಟಪವನ್ನು ಆರೇಳು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.‌ ಅಲ್ಲದೆ ಥರ್ಮಾಕೋಲ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕೈದು ಸಾವಿರ ಪೋಲ್​ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೋಲ್ ಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುವ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಎರಡೂ ಕಾಲು ಲಕ್ಷದ ಬಟ್ಟೆ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಂಟಪದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ ಸೂರತ್​​ನಿಂದ ವೆಲವೇಷನ್ ಬಟ್ಟೆ ತರಿಸಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.‌ ಥರ್ಮಾಕೋಲ್, ಫೆವಿಕೊಲ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.‌ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಬರ್ದ್ವಾನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು 30 ಮಂದಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಈ ಮಂಟಪವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ‌

ಎಂಟು ವರ್ಷದಿಂದ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಮಂಟಪಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ: 2018ರಿಂದಲೂ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮಂಟಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಎಂಟನೇ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ವಿಭಿನ್ನ ಥೀಮ್​ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ವರ್ಷ ಅಸ್ಸೋಂ ದೇವಾಲಯ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಹಾಮಂಟಪ, ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ, ತರಳಬಾಳು ಮಂಟಪ, ಕೇದಾರನಾಥ, ಕಾಶಿ ಕಾರಿಡಾರ್, ಇದೀಗ ಬದರಿನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಮಾದರಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮಂಟಪ ಮಾಡದೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಗಣೇಶನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಎಂಟು ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಸೇರಿದಂತೆ 30 ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಬಂದಿರುವ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮೂಲದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಊಟ ವಸತಿ, ರೈಲಿನ ಟಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪಂಚಮುಖಿ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ: ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್​​ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಪಂಚಮುಖಿ ಗಣೇಶನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಗಣೇನ ಮೂರ್ತಿ ಪೆಂಡಾಲ್ ಗೆ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ಬುಧವಾರ (ಆ.27) ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲು ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಐಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ "ಈ ಬಾರಿ ಬದರಿನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬದರಿನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಆಗದವರು ಇಲ್ಲೇ ಆಗಮಿಸಿ ನೋಡಬಹುದು. ಮಂಟಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ " ಎಂದರು.

ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್​​ನವರು ಹೇಳುವುದೇನು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿರುವ ಬಸವರಾಜ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ "ಬದರಿನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಮಾದರಿ ಪೆಂಡಾಲ್​ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾಲ್ಕೈದು ಸಾವಿರ ಪೋಲ್, ಎರಡು ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ ಕಟ್ಟುವ ಬಟ್ಟೆ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ.‌ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸೂರತ್ ಬಟ್ಟೆ ಗೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೊಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ 30 ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆಗಮಿಸಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಮಂಟಪದ ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದ್ದು, ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಸ್ಸೋಂ ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಎಂಟು ಕಲಾವಿದರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 38 ಜನರು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಹುಬಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ದವರಿಂದ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣ: ವಿಕಾಸ್ ಎಂಬ ಕಲಾವಿದರು ಬಾಹುಬಲಿ ಸೆಟ್​​ಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು ಇದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಟಪ ತಲೆಎತ್ತುವ ಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ್ ಎಂಬ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಶ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅವರೇ ಈ ಬದರಿನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಮಾದರಿಯ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಂಟಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿರುವ ಬಸವರಾಜ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

