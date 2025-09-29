ದಸರಾ ಪಟ್ಟದ ಗೊಂಬೆಗಳೊಂದಿಗೆ 20 ದೇಶದ ಗೊಂಬೆಗಳ ವಯ್ಯಾರ: ವಿದೇಶ ಸುತ್ತಿ ಬೊಂಬೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದೇ ದಂಪತಿಯ ಹವ್ಯಾಸ
ದಾವಣಗೆರೆಯ ದಂಪತಿಯ ಬೊಂಬೆ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬೆಣ್ಣೆ ನಗರಿ ಜನ ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಂಪತಿ ಕಳೆದ 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಿ: ನೂರುಲ್ಲಾ .ಡಿ.
ದಾವಣಗೆರೆ: ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಂದು ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸುವುದು ಈ ನೆಲದ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಆದರೆ, ಯಾವತ್ತಾದರೂ ನೀವು ವಿದೇಶಿ ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸಿದ್ದೀರಾ?. ಆದರೆ, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿನ ದಂಪತಿಯೊಬ್ಬರು ವಿದೇಶಿ ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ದಸರಾ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಹಲವು ವಿಶೇಷ ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಕಳೆದ 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದಸರಾ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಗೊಂಬೆ ಕೂರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯು 18ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ದೇಶ - ವಿದೇಶಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುವ ಹವ್ಯಾಸ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಮುರುಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಸುಮಂಗಲ ದಂಪತಿ, ಆಯಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಸಾರುವ ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ದಸರಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಂಪತಿ ಕೂರಿಸಿರುವ ಒಂದೊಂದು ಗೊಂಬೆಗಳೂ ಒಂದೊಂದು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿವೆ.
21 ವರ್ಷ, 20 ದೇಶಗಳ ಸುತ್ತಾಟ: ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಎಸ್ಎಸ್ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿ ಮುರುಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಸುಮಂಗಲ ದಂಪತಿಗಳು 21 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ನೈಜೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಕ್ಸಟೈಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದ ಮುರುಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ನೈಜೀರಿಯಾ ಕಿನ್ಯಾ ಉಗಾಂಡಾ, ಕಿಂಬರ್ಲಿ, ಘಾನಾ ಕ್ಯೂಬಾ ಹೀಗೆ ಹತ್ತಾರು ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೇಶಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತಂದು ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನೇ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ತಂದಿರುವ ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತುವು ಒಂದೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.
"ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಕರಕುಶಲ ಕಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ನರಿಗೆ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ ಅವರ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಆಫ್ರಿಕನ್ನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರುತ್ತಾರೆ. ಪುಡಿಗಾಸಿನ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಭಾರತದಂತಹ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿವೆ. ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಗೃಹಿಣಿ ಸುಮಂಗಲ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಗೊಂಬೆಗಳು: ದಂಪತಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸಿದ್ದು, ಈ ಗೊಂಬೆಗಳ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನಸಾಗರವೇ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಪಟ್ಟದ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. 20-25 ದೇಶಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಆಯಾ ದೇಶದ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದಸರಾ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ದಂಪತಿಯ ಹವ್ಯಾಸ.
ಅಶ್ವಯುಜ ಮಾಸದ ಪಾಡ್ಯದಿಂದ ದಶಮಿವರೆಗೆ 10 ದಿನ ಗೊಂಬೆ ಕೂರಿಸುವುದು ದಸರಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಅಂತೆಯೇ ಸುಮಂಗಲ - ಮುರುಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ದಂಪತಿ ಕಳೆದ 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆ ಕೂರಿಸುವುದು ಸುಮಂಗಲ ಅವರು ತಾಯಿ ಮನೆಯ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ. ಅ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೇ ಸುಮಂಗಲ ಅವರು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಣ್ಣು, ಪೇಪರ್, ಮರ, ಪಿಂಗಾಣಿ, ಹಿತ್ತಾಳೆ, ಕಂಚು, ಹತ್ತಿ, ಬಟ್ಟೆ, ವೈರ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿ.
20 ದೇಶಗಳ ಗೊಂಬೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ: ತಾಂಜೇನಿಯಾ, ಲಂಡನ್, ಆಫ್ರಿಕಾದ ಗಹಾನ, ಪ್ಯಾರಿಸ್, ಅಮೆರಿಕ, ಜರ್ಮನ್, ಇಟಲಿ, ಜಾಂಬಿಯಾ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್, ಕಿನ್ಯಾ, ಹೈವೇರಿ ಪೋಸ್ಟ್, ಬನಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್, ನೈಜೀರಿಯಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಸಿಂಗಾಪುರ್, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ಭೂತಾನ್, ನೇಪಾಳ, ದುಬೈ, ಅಬುದಾಬಿ, ಮಲೇಶಿಯಾ, ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ದೇಶಗಳನ್ನು ಇವರು ಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸುಂದರ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ, ಮಧುರೈ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು ಗೊಂಬೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ತರಹೇವಾರಿ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸುವುದು ಪತ್ನಿ ಸುಮಂಗಲ ಅವರ ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಗೊಂಬೆಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆ: ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗವೇ ಹೆಚ್ಚು. ಸುಂದರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಅವರ ಕಾಯಕ. ಮುರುಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ನೈಜೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಬ್ಗಳ ಬಳಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ರೂಪದ, ಕ್ರೈಸ್ತನ ಲೀಲೆ ರೂಪದ, ನೈಜೀರಿಯಾ ಟ್ರೈಬ್ ಗೊಂಬೆಗಳು, ಇಬೋ, ಎರೊಬೊ, ಹೌಸ್, ಪುಲಾನಿಸ್ ಎಂಬ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ಮಮ್ಮಿ ಗೊಂಬೆ, ಜಿರಾಫೆ ಗೊಂಬೆ, ದುಬೈ ಗೊಂಬೆ, ಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಗೊಂಬೆ, ಹಿತ್ತಾಳೆ ಗೊಂಬೆ, ಚಿಟ್ಟೆ ರೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮುರುಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ 20 ದೇಶದ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಆ ದೇಶದ ಗೊಂಬೆ ತರವುದು ನಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸ, ಅಮೆರಿಕ, ಲಂಡನ್, ಇಟಲಿ, ಜರ್ಮನಿ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಸಿಂಗಾಪುರ್, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್, ಮಲೇಷಿಯಾ, ನೈಜೀರಿಯಾ, ಹೈವೇರಿ ಪೋಸ್ಟ್, ಬನಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ಭೂತಾನ್, ನೇಪಾಳ, ದುಬೈ, ಅಬುದಾಬಿ, ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೀತರ ದೇಶದ ಗೊಂಬೆಗಳಿವೆ. ಆಯಾಯ ದೇಶಗಳ ಗೊಂಬೆಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ವಿದೇಶಿ ಬೊಂಬೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಗೊಂಬೆಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶ: ವಿದೇಶ ಹಾಗೂ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಗೊಂಬೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸುಂದರ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ, ಆನೆಗಳ ಹಿಂಡು, ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವ ವಧು ವರ, ವಾದ್ಯ ನುಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ಕೃಷ್ಣ, ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ, ವಿವೇಕಾನಂದ, ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಸೀತೆ, ಬುದ್ಧ, ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದಂಪತಿ, ಜೋಡಿ ಗೊಂಬೆ, ಪುಟ್ಟ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಕಾರು, ಲಾರಿ, ನಟರಾಜ, ನಂದಿ ಗಣೇಶ ಹೀಗೆ... ತರಹೇವಾರಿ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ.
ಸುಮಂಗಲ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ "ದಸರಾ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೂರಿಸುವುದು ಹವ್ಯಾಸ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ, ತಾಯಿ ಈ ರೀತಿ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಅಜ್ಜಿಯವರು ಮರದ ಗೊಂಬೆಗಳು, ಮಣ್ಣಿನ ಗೊಂಬೆಗಳು, ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಶೇಖರಿಸಿ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಕೂಡ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಆ ದೇಶದ ಗೊಂಬೆ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಗೊಂಬೆಗಳಿವೆ. ಗಹನ, ನೈಜೀರಿಯಾ, ಜಾಂಬೀಯಾ, ತಾಂಜೇನಿಯಾ, ಅಮೆರಿಕ, ಯುಕೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಮಲೇಷಿಯಾ, ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಲು ಹೋದಾಗ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ದಸರಾ ಗೊಂಬೆಯ ಮಹತ್ವ, ಇತಿಹಾಸ, ಆಚರಣೆ ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ: 18ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಗೊಂಬೆ ಕೂರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪಸರಿಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲದೇ ನೆರೆಯ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ, ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಗೊಂಬೆ ಹಬ್ಬ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗೊಂಬೆ ಹಬ್ಬ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ದಸರಾ ಗೊಂಬೆ ಕೂರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುವ ವೇಳೆ ಗೊಂಬೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರತೀತಿ. ಈ ಪ್ರತೀತಿ ಮೈಸೂರು ಅರಸ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇತ್ತು ಎಂಬುದು ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಮಾತು.
