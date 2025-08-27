ದಾವಣಗೆರೆ: ಅಶೋಕ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಆಕಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ದುರಂತ ಎಂದರೆ ಸಂಚಾರ ಯೋಗ್ಯವಿಲ್ಲದ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಲೂ ಆಗದೇ ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನೆರವೇರಿಸಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್: ಆಶೋಕ ರೈಲ್ವೆ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಹಳೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಹೊಸ ನಗರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಸಂಚಾರ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು, ಜೀವ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಅದೇ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದಾಟಿ ಹಳೇ ದಾವಣಗೆರೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ.
ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೊಂದು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಇಂತಹದೊಂದು ಯೋಜನೆ ಐದು ದಶಕಗಳಿಂದ ಬರೀ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಜನ ಮಾತ್ರ ಇದರಿಂದ ಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ.ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ.
ನನ್ನ ಪಾಲಿನ ಜಾಗ ಬರೆದುಕೊಡುವೆ: ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್, ಸಚಿವ ಎಸ್. ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಆಸ್ತಿ ಇರುವುದು ಫ್ಲೈಓವರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಗುಸು ಗುಸು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ "ನಾನು ಆಸ್ತಿ ಬರೆದುಕೊಡುವೆ. ಅವರು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರೆ ಬರೆದುಕೊಡಲಿ" ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
"ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜಿಲೇಬಿ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಡೋದಲ್ಲ. ತಾಕತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಸಂಸದರು, ನೀವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಅರೋಪ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಅಶೋಕ ರೈಲ್ವೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ" ಎಂದು ಸಚಿವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಬಿನ್ನಿ ಕಂಪನಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಫ್ಲೈಓವರ್: ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಿನ್ನಿ ಕಂಪನಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಈ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂಗಡಿಗಳಿವೆ. ನಿತ್ಯ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಅರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.
ಆಶೋಕ್ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ: ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ "ಲೀಗಲ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ರಸ್ತೆಗೆ ಆಸ್ತಿ ಬರೆದು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇದೆಯಾ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡಲು. ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪಕ್ಕ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದೆ. 32 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಲಿಂಕ್ ಆದಂತೆ ನೇರ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಲು ಅದರ ಪ್ಲಾನ್ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿ, ನ್ಯೂನತೆ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ. ನಾನೇ ಹಣ ಕೊಡುವೆ. ಈ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ" ಎಂದು ಜಿಎಂ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್ಗೆ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು.
ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶ: ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಯಶವಂತ್ ರಾವ್ ಜಾಧವ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ "ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರೆ ಹಸಿ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಬಿಡಿ. ಆಶೋಕ ರಸ್ತೆಯ ರೈಲ್ವೆ ಕೆಳ ಸೇತುವೆಯ ಜಾಗ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಲಾರಿಗಳು ಹೋಗಲು ಕೆಳಸೇತುವೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ, ಕಾರು, ಬೈಕ್ ಹೋಗಲು ಆ ಕೆಳಸೇತುವೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಜ್ಞಾನ ನಿಮಿಗಿಲ್ಲ. ದಿನನಿತ್ಯ ಐವತ್ತು ರೈಲು ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಗೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟ್ರಾಫಿಮ್ ಜಾಮ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮಾತು ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಜಿಲೇಬಿ ಕೆಳಸೇತುವೆ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ" ಎಂದರು.
