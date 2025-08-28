ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರುವ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಧೋಳದ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಹುದಾದ ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹನುಮಂತಗೌಡ ಸಂಕಪ್ಪನವರ ಎಂಬ ನಿವೃತ್ತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ದಂಪತಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಚಡ್ಡಿ ಕಳ್ಳರ ಗ್ಯಾಂಗ್', ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಪುತ್ರಿ ಶೃತಿ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಗಮನಿಸಿ, ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಓಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳ್ಳರನ್ನು ಓಡಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ಮನೆಯ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಶೃತಿ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಳ್ಳರು ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಮನೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಪೋಷಕರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿರುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಕಳ್ಳರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿದೆ.
ನಿವೃತ್ತ ಪಿಡಬ್ಲೂಡಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರುವ ಹನುಮಂತಗೌಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಓರ್ವ ಪುತ್ರಿ ಶೃತಿ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಲ್ವರು ಕಳ್ಳರು ರಾತ್ರಿ 1ರಿಂದ 2 ಸುಮಾರು ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವುದು ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಈ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಕಳ್ಳರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದರು ಎಂದು ಹನುಮಂತಗೌಡ ಸಂಕಪ್ಪನವರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗ. ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಹಲವು ಆ್ಯಪ್ಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸುದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಗಮನ ನೀಡಿದ್ದರ ಫಲವಾಗಿಯೇ ನಾವು ಇದೀಗ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಳ್ಳರ ದಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಪೊಲೀಸರು ಬಂದ ಬಳಿಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದೆವು. ಸಿಸಿಟಿವಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಯುಧ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕಳ್ಳರು ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ದೇವರ ದಯದಿಂದ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿದೆ. - ಹನುಮಂತಗೌಡ ಸಂಕಪ್ಪನವರ, ನಿವೃತ್ತ ಇಂಜಿನಿಯರ್.
ಎಸ್ಪಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: "ಇದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದು, ಇದೇ ಗ್ಯಾಂಗ್ನ ಕೈವಾಡವಿರುವ ಅನುಮಾನವಿದೆ. ಹನುಮಂತಗೌಡರ ಮನೆಗೆ ಕಳ್ಳತನ ಯತ್ನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅಶೋಕ ಕರಿಹೊನ್ನ ಎಂಬವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿದೆ. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 11 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ 40 ಸಾವಿರ ನಗದು ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಶೃತಿ ಅವರ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಅವರ ಮನೆ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಬಚಾವ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಗೋಯಲ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದೇ ಗ್ಯಾಂಗ್ನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿರುವ ಅನುಮಾನವಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಶ್ವಾನದಳ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ. ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಕಲೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. - ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಗೋಯಲ್, ಎಸ್ಪಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಕಳ್ಳತನ: ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ - POLICE ARRESTED THIEF