ಹಾವೇರಿ: ಭಗವಾನ್ ನೇಮಿನಾಥ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ದಶಲಕ್ಷಣ ಮಹಾಪರ್ವದ ಸಂಭ್ರಮ
ಭಗವಾನ್ ನೇಮಿನಾಥ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಿಂದ ದಶಲಕ್ಷಣ ಮಹಾಪರ್ವ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಭಾನುವಾರ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು.
Published : September 7, 2025 at 6:37 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಭಗವಾನ್ ನೇಮಿನಾಥ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ದಶಲಕ್ಷಣ ಮಹಾಪರ್ವದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಿಂದ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ದಶಲಕ್ಷಣ ಮಹಾಪರ್ವ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು (ಭಾನುವಾರ) ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿದವು.
ಹಾವೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುನಿಗಳ ಸಾನಿಧ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ದಶಲಕ್ಷಣ ಮಹಾಪರ್ವ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಜೈನಮುನಿ 10 ವಿಧಿತಸಾಗರ ಮುನಿಮಹಾರಾಜರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದಶಲಕ್ಷಣ ಮಹಾಪರ್ವ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಂಜಾನೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಆಚರಣೆಗಳು ಮುನಿಗಳ ಪ್ರವಚನ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತವೆ.
ಅಹಿಂಸಾ ತತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಹಾಪರ್ವ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಾಧಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಈ ಪರ್ವ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪರ್ವ ಆಚರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿನ ನಿಜತ್ವದ ಸ್ವಭಾವದ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕರ್ಮ ನಿರ್ಜಯವಾಗುವುದರಿಂದ ಭವ್ಯಾತ್ಮರು ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜೈನಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದ ಹತ್ತು ಧರ್ಮಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಶಲಕ್ಷಣಗಳ ಮಹಾಪರ್ವ ಹತ್ತು ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಧರ್ಮ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡುಬರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮಕ್ಷಮಾಧರ್ಮ, ಉತ್ತಮಮಾರ್ಧವಧರ್ಮ, ಉತ್ತಮಾರ್ಜವಧರ್ಮ, ಉತ್ತಮಸೌಚಧರ್ಮಾ, ಉತ್ತಮಸತ್ಯಧರ್ಮ, ಉತ್ತಮಸಂಯಮಧರ್ಮ, ಉತ್ತಮತಪಧರ್ಮ, ಉತ್ತಮತ್ಯಾಗಧರ್ಮ, ಉತ್ತಮ ಆಕಿಂಚನಧರ್, ಉತ್ತಮಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಧರ್ಮ. ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಧರ್ಮ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಶೋಲಾಕರ್ಣಪರ್ವ ಸಹ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 16 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಒಂದೊಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನ ಆರಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರತ್ನತ್ರಯ ಪರ್ವ ಸಹ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಮ್ಯಕದರ್ಶನ, ಸಮ್ಯಕಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಮ್ಯಕಚರಿತ್ರ್ಯೆಗಳ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅನಂತಚತುರ್ಧಸಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಮಗಳ ನಿರ್ಜಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರತ್ನತ್ರಯಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಂದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ಕಾಣುವ ಧರ್ಮ ಜೈನಧರ್ಮ ಎಂದು ಶ್ರೀಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಎಳ್ಳಿನ ಎಣ್ಣಿಯಿದೆ, ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರವಿದೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪವಿದೆ. ಕಾಷ್ಠದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ದಶಧರ್ಮಗಳ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಗವಾನ ಶ್ರೀ 1008 ನೇಮಿನಾಥ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ್ ಮಂದಿರ ಕಮಿಟಿ ಹಾಗೂ ರತ್ನತ್ರಯ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮುನಿಶ್ರೀ 108 ವಿದಿತಸಾಗರಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ದಿವ್ಯ ಸಾನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಶಲಕ್ಷಣ ಮಹಾಪರ್ವದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಇಂದು ಉತ್ತಮ ಕ್ಷಮಾವಳಿ ಇದ್ದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಷಮಾವಳಿ ಪೂಜೆ, 11 ಗಂಟೆಗೆ ಧರ್ಮಯಾತ್ರಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಧರ್ಮ ಸಭೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಷ್ಕಾರ ಜರುಗಿತು.
ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ವಿಜಯಕುಮಾರ ದಿನಕರ ಅವರು ದಶಲಕ್ಷಣ ಮಹಾವಪರ್ವ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ದರೂರನ ರಾಹುಕ್ ನಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಳಸೂರ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ದಶಲಕ್ಷಣ ಮಹಾಪರ್ವಕ್ಕೆ ತೆರೆಬಿದ್ದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ: ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುವಕರು ಭಾಗಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಜೆ ಸೌಂಡ್ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್, ಮೆರಗು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಕಲಾ ತಂಡಗಳು: ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆ