ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ದಸರಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ: ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್‌

ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್‌ ಅವರು ದಸರಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

dr-g-parameshwar
ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್‌ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 21, 2025 at 4:27 PM IST

ತುಮಕೂರು : ನಾಳೆ (ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 22) ದಸರಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ (ಸೋಮಣ್ಣ) ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವರನ್ನೂ ನಾವು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್‌ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ದಸರಾವನ್ನು ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ದಸರಾವನ್ನು ಊರ ಹಬ್ಬದಂತೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲೆ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಹಬ್ಬ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್‌ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ, ನಾನು, ಟಿ ಬಿ ಜಯಚಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಇದು ಊರ ಹಬ್ಬ, ನಾಡ ಹಬ್ಬ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಕಲೆ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತಿಹಾಸದೊಂದಿಗೆ ಜತೆಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. 3 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ: ನಗರದಲ್ಲಿ 34 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲಗಳಿಲ್ಲದೆ ತುಮಕೂರು ದಸರಾ ಉತ್ಸವವನ್ನು ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ದಸರಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ದಸರಾ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕರೆದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತು ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 11 ದಿನದ ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತುಮಕೂರು ದಸರಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕ ಬಸವರಾಜ್‌ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಸರಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕ ಬಸವರಾಜ್‌ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

ಸುಮಾರು 200 ಮಂದಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಶ್ರಮ ಹಾಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತುಮಕೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ತುಮಕೂರಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗವಾದ ರಾಮಮಂದಿರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕಲಾವಿದರ ಮೂಲಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ನಾಳೆಯಿಂದ ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಖಾಸಗಿ ದರ್ಬಾರ್

