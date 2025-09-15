ETV Bharat / state

ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ: ಶ್ವಾನ, ಮುದ್ದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರದರ್ಶನ; ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಜೇಬಿಗಿಳಿಸಿ!

ರೈತ ದಸರಾ ಉಪಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಸೆ. 26 ಮತ್ತು 27 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.30ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5.30 ರವರೆಗೆ ಜೆ.ಕೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 15, 2025 at 9:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮೈಸೂರು: ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ-2025ರ ರೈತ ದಸರಾ ಉಪಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಸೆ. 26 ಮತ್ತು 27 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.30ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5.30 ರವರೆಗೆ ಜೆ.ಕೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ವಿಜೇತರಾದರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಜೇಬಿಗಿಳಿಯಲಿದೆ.

ಮೊದಲನೇ ಬಹುಮಾನ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ., 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 80ಸಾವಿರ , 3ನೇ ಬಹುಮಾನ 60 ಸಾವಿರ, 4ನೇ ಬಹುಮಾನ 40 ಸಾವಿರ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಗರ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮೈಸೂರು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ರೈತ ದಸರಾ ಉಪಸಮಿತಿ ಅವರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ವಾನ, ಮುದ್ದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ-2025 ಶ್ವಾನ, ಮುದ್ದು ಪ್ರಾಣಿಗ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಸೆ.28ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಜೆ.ಕೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

Dasara Mahotsav: Win the milking competition and pocket lakhs
ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಜೇಬಿಗಿಳಿಸಿ! (ETV Bharat)

ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಕಡ್ಡಾಯ, ಸೆ.25ರಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕೆನೆಲ್ ಕ್ಲಬ್‌ನ ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ವಾನ, ಮುದ್ದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೆ. 28 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9ಕ್ಕೆ ಜೆ. ಕೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರಬೇಕು.

ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಶ್ವಾನ , ಮುದ್ದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಲೀಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಶ್ವಾನ ,ಮುದ್ದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರ, ಬೆಲ್ಟ್, ಚೈನು ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಾಲಿಕರೇ ತರಬೇಕು, ಬಹುಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಅಂತಿಮ, ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ವಿಜೇತ ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು.

ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ರೋಗಗ್ರಸ್ಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ, ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ, ವನ್ಯ ಮೃಗ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಒಳಪಡುವ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದೆ.

ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ರೈತ ದಸರಾ ಉಪಸಮಿತಿಯ ಭೀಮಪ್ಪ ಕ.ಲಾಳಿ, ರೈತ ದಸರಾ ಉಪಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆ.ಎಚ್. ರವಿ, ರೈತ ದಸರಾ ಉಪಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ನಾಗರಾಜು ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನು ಓದಿ: ಸೆ.22ರಿಂದ ಜಾತಿ ಗಣತಿ; ನಿಮ್ಮಿಂದ ಗಣತಿದಾರರು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಮಗ್ರ ವರದಿ

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಮುಂದುವರೆದ ಮಳೆ: ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ

For All Latest Updates

TAGGED:

MYSOREDASARA MAHOTSAVDASARA 2025MYSORE DASARA 2025

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಅದ್ಭುತ ಫೀಚರ್ಸ್​!; ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಪ್ಪೋ F31 5G ಸೀರಿಸ್​ ಲಗ್ಗೆ

ಅಮೆರಿಕ ಫೆಡ್​ ನೀತಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು: ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ

ಚಹಾ ಕುಡಿದು, ಕಪ್​ ತಿನ್ನಿ: ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು

ಏನಿದು 10-10-10 ರೂಲ್ಸ್? ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಇದು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯಕ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.