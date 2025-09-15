ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ: ಶ್ವಾನ, ಮುದ್ದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರದರ್ಶನ; ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಜೇಬಿಗಿಳಿಸಿ!
ರೈತ ದಸರಾ ಉಪಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಸೆ. 26 ಮತ್ತು 27 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.30ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5.30 ರವರೆಗೆ ಜೆ.ಕೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : September 15, 2025 at 9:39 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ-2025ರ ರೈತ ದಸರಾ ಉಪಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಸೆ. 26 ಮತ್ತು 27 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.30ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5.30 ರವರೆಗೆ ಜೆ.ಕೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ವಿಜೇತರಾದರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಜೇಬಿಗಿಳಿಯಲಿದೆ.
ಮೊದಲನೇ ಬಹುಮಾನ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ., 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 80ಸಾವಿರ , 3ನೇ ಬಹುಮಾನ 60 ಸಾವಿರ, 4ನೇ ಬಹುಮಾನ 40 ಸಾವಿರ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಗರ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮೈಸೂರು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ರೈತ ದಸರಾ ಉಪಸಮಿತಿ ಅವರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ವಾನ, ಮುದ್ದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ-2025 ಶ್ವಾನ, ಮುದ್ದು ಪ್ರಾಣಿಗ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಸೆ.28ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಜೆ.ಕೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಕಡ್ಡಾಯ, ಸೆ.25ರಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕೆನೆಲ್ ಕ್ಲಬ್ನ ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ವಾನ, ಮುದ್ದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೆ. 28 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9ಕ್ಕೆ ಜೆ. ಕೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರಬೇಕು.
ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಶ್ವಾನ , ಮುದ್ದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಲೀಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಶ್ವಾನ ,ಮುದ್ದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರ, ಬೆಲ್ಟ್, ಚೈನು ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಾಲಿಕರೇ ತರಬೇಕು, ಬಹುಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಅಂತಿಮ, ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ವಿಜೇತ ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು.
ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ರೋಗಗ್ರಸ್ಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ, ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ, ವನ್ಯ ಮೃಗ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಒಳಪಡುವ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದೆ.
ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ರೈತ ದಸರಾ ಉಪಸಮಿತಿಯ ಭೀಮಪ್ಪ ಕ.ಲಾಳಿ, ರೈತ ದಸರಾ ಉಪಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆ.ಎಚ್. ರವಿ, ರೈತ ದಸರಾ ಉಪಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ನಾಗರಾಜು ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನು ಓದಿ: ಸೆ.22ರಿಂದ ಜಾತಿ ಗಣತಿ; ನಿಮ್ಮಿಂದ ಗಣತಿದಾರರು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಮಗ್ರ ವರದಿ