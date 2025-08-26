ETV Bharat / state

ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವನೇ ಬಲಶಾಲಿ: ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ತಾಲೀಮು, ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ - MYSURU DASARA 2025

ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆನೆಗಳ ತೂಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗಿಂತ ಸುಗ್ರೀವನೇ ಅತಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಹೊರಡುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗಜಪಡೆಗೆ ತಾಲೀಮು (ETV Bharat)
August 26, 2025

ಮೈಸೂರು: ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ರಂಗು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಗಜಪಡೆಯ ತಾಲೀಮನ್ನು ನೋಡಲು ಜನಸಾಗರವೇ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಗಜಪಡೆಯ ಎರಡನೇ ತಂಡದ ಆನೆಗಳ ತೂಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವ 5545 ಕೇಜಿ ತೂಗುವ ಮೂಲಕ 14 ಆನೆಗಳ ಗಜಪಡೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕದ ಆನೆಯಾಗಿದೆ.

ಇಂದು ಗೌರಿ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ 14 ಆನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಾಲೀಮನ್ನು ಮಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಂಬೂಸವಾರಿಗೆ ಗಜಪಡೆಯನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದ ಜಂಬೂಸವಾರಿಗೆ ಗಜಪಡೆಯನ್ನು ಸರ್ವಸನ್ನದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ ನೀಡಿ ಗಜಪಡೆಯನ್ನು ಬಲಶಾಲಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್​ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಗಜಪಡೆ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್​ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಗಜಪಡೆ (ETV Bharat)

ಸಂಪೂರ್ಣ ತಾಲೀಮು: ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ನೇತೃತ್ವದ ಬಂದ 9 ಗಜಪಡೆ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ತಂಡದ 5 ಗಜಪಡೆಗಳು ಇಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಬಾವಿಲಾಸ ಅರಮನೆಯ ಕೋಡಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಅರಮನೆ ಮುಂಭಾಗದ ಬಲರಾಮ ದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ಕೆ.ಆರ್. ಸರ್ಕಲ್, ಸಯ್ಯಾಜಿರಾವ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮೂಲಕ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಸಾಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಿದವು.

ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಗಜಪಡೆಗೆ ಮಜ್ಜನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗಜಪಡೆಯನ್ನು ಜಂಬೂಸವಾರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಗಜಪಡೆಯಲ್ಲಿ 5545 ಕೇಜಿ ತೂಕ ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಸುಗ್ರೀವ ಗಮನ ಸೆಳೆದರೆ, ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆನೆಯಾದ 11 ವರ್ಷದ ಹೇಮಾವತಿ 2,440 ಕೆ.ಜಿ ಮೂಲಕ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಹೊಂದಿದೆ.

ಗಜಪಡೆಯ ಆನೆಗಳ ತೂಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು
ಗಜಪಡೆಯ ಆನೆಗಳ ತೂಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ಲಾಶ್​ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯಬೇಡಿ- ಡಿಸಿಎಫ್: ಗಜಪಡೆಯ ಎರಡನೇ ತಂಡದ 5 ಆನೆಗಳಾದ ಸುಗ್ರೀವ, ಹೇಮಾವತಿ, ರೂಪ, ಗೋಪಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕಂಠ ಆನೆಗಳ ತೂಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಅವುಗಳ ತೂಕದ ವಿವರ ನೀಡಿದ ಡಿಸಿಎಫ್ ಪ್ರಭುಗೌಡ ಇಂದಿನಿಂದ ಜಂಬೂಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ 14 ಗಜಪಡೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಾಲೀಮನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಗಜಪಡೆಗೆ ತಾಲೀಮಿನ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ ನೀಡಿ ಜಂಬೂಸವಾರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಆನೆಗಳು ನಗರದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿವೆ. ಗಜಪಡೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಜನರು ದೂರದಿಂದಲೇ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಫ್ಲಾಶ್ ಆನ್​ ಮಾಡಿ ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯಬಾರದು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಫ್ ಪ್ರಭುಗೌಡ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಆನೆಯ ಹೆಸರುತೂಕ (ಕೆಜಿ)
ಅಭಿಮನ್ಯು 5,360
ಧನಂಜಯ5,310
ಕಾವೇರಿ 3,010
ಲಕ್ಷ್ಮಿ3,730
ಭೀಮ5,465
ಏಕಲವ್ಯ5,305
ಮಹೇಂದ್ರ 5,120
ಕಂಜನ್ 4,880
ಪ್ರಶಾಂತ5,110
ಹೇಮಾವತಿ2,440
ಸುಗ್ರೀವ5,545
ರೂಪ3,320
ಗೋಪಿ4,990
ಶ್ರೀಕಂಠ5,540

