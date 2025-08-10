ಮೈಸೂರು: ಮಳೆಯ ನಡುವೆ ಇಂದು ಅರಮನೆ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಗಜಪಡೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಭಿಮನ್ಯು ಹಾಗೂ ತಂಡದ ಆನೆಗಳು ಆಗಮಿಸಿದವು.
ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಅರಮನೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಜಯಮಾರ್ತಾಂಡ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 6:45ರ ಶುಭಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಡಿಸಿಎಫ್ ಅವರಿಗೆ ಫಲತಾಂಬೂಲ ನೀಡಿ ಗಜಪಡೆಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಚ್.ಸಿ.ಮಹದೇವಪ್ಪ, ಶಾಸಕ ಶ್ರೀವತ್ಸ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ರೆಡ್ಡಿ, ಅರಮನೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ, ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತೆ ಸೀಮಾಲಾಟ್ಕರ್, ಜಿ.ಪಂ ಸಿಇಒ ಯುಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಇನ್ನಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಗಜಪಡೆ ಆನೆಗಳನ್ನು ಜಯಮಾರ್ತಾಂಡ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅರಮನೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳು ಬೆಳಗಿದವು. ಜಗಮಗಿಸುವ ಅರಮನೆ ಬೆಳಕಿನ ನಡುವೆಯೂ ಯಾವುದೇ ಅಂಜಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆನೆಗಳು ಮಾವುತ, ಕಾವಾಡಿ ಮಾತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದವು.
ಅರಣ್ಯ ಭವನದಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡಿದ್ದ ಗಜಪಡೆ ಮಳೆಯ ನಡುವೆಯೇ ಅರಣ್ಯ ಭವನದಿಂದ ಅರಮನೆಯೆಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ನೋಡುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಿನಿ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯನ್ನೇ ನೆನಪಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.
ಗಜಪಡೆಯ ಮೊದಲ ತಂಡವಾದ ಅಭಿಮನ್ಯು, ಕಂಜನ್, ಧನಂಜಯ್, ಭೀಮಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕಾವೇರಿ, ಏಕಲವ್ಯ, ಪ್ರಶಾಂತ ಆನೆಗಳನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಗೆಂದೇ ಚಿತ್ತಾರ ಬಿಡಿಸಿ ಸಿಂಗರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಗಜಪಡೆಯ ಮೊದಲ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಶೋಕಪುರಂನ ಅರಣ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಡಿಸಿಎಫ್ ಪ್ರಭುಗೌಡ ಅವರು ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮೂಲಕ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟರು. ಬಳಿಕ ಆಶೋಕಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಲ್ಲಾಳ್ ವೃತ್ತ, ನೂರಡಿ ರಸ್ತೆ ಪಾಠಶಾಲಾ ವೃತ್ತ ಹಾಗೂ ಜಯಾಮಾರ್ತಂಡ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಳೆ ಹನಿಯ ಗಜಪಡೆ ತಂಡ ಅರಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು.
ರಸ್ತೆ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ ನಾಗರಿಕರು, ಮಕ್ಕಳು ಗಜಪಡೆಯನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
