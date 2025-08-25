ಮೈಸೂರು : ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕಷ೯ಣೆ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಗಜಪಡೆಯ ಐದು ಆನೆಗಳ ಎರಡನೇ ತಂಡ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿವೆ. ಈ ಸಂದಭ೯ದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ಮುಂಭಾಗದ ಜಯಮಾರ್ತಾಂಡ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಗಜಪಡೆಗೆ ಸಾಂಪ್ರಾದಾಯಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು.
ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ 9 ಆನೆಗಳು ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ತಾಲೀಮಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ನೀಡಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೂ 29 ದಿನ ಮುನ್ನ ಎರಡನೇ ತಂಡದ ಆನೆಗಳನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಸೆ. 22 ರಿಂದ ಈ ಸಾಲಿನ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಅ. 2 ರಂದು ಜಂಬೂಸವಾರಿ ನೆರವೇರಲಿದೆ.
ಎರಡನೇ ತಂಡ : ಎರಡನೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕರೆತರಲಾದ 5 ಆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೆಣ್ಣಾನೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಗಂಡಾನೆ ಸೇರಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ದುಬಾರೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಿಂದ ಗೋಪಿ(43), ಸುಗ್ರೀವ (43), ಮತ್ತಿಗೋಡು ಕ್ಯಾಂಪ್ನಿಂದ ಹೊಸ ಆನೆ ಶ್ರೀಕಂಠ (56), ದುಬಾರೆಯಿಂದ ಹೇಮಾವತಿ (11) ಹಾಗೂ ಭೀಮನಕಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಿಂದ ರೂಪ (44) ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿವೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ವಾಗತ: ಗಜಪಡೆಯ ಎರಡನೇ ತಂಡದ ಐದು ಆನೆಗಳು ವಿವಿಧ ಆನೆ ಶಿಬಿರಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನ ಲಾರಿ ಮೂಲಕ ಅರಮನೆಗೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಎರಡು ಹೆಣ್ಣಾನೆ ಮೂರು ಗಂಡಾನೆಗಳನ್ನು ಅರಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಕೋಡಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಇರುವ ಆನೆ ತೊಳೆಯುವ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಐದು ಆನೆಗಳಿಗೆ ಮಜ್ಜನ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಐದು ಆನೆಗಳಿಗೆ ಅರಿಶಿಣ ಕುಂಕುಮ ಹಾಕಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಅರಮನೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಜಯ ಮಾತಾ೯ಂಡ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಅರಮನೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ಪುಷ್ಪಾಚ೯ನೆ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಒಡೆದು ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆದು ಅರಮನೆಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
ಡಿಸಿಎಫ್ ಪ್ರಭುಗೌಡ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ? 'ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾ 2025ರ ಅಂಗವಾಗಿ ಮೊದಲು ಒಂಬತ್ತು ಆನೆ ಬಂದಿದ್ದವು. ಈಗ ಎರಡನೇ ತಂಡವಾಗಿ 5 ಆನೆಗಳು ಆಗಮಿಸಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೆಣ್ಣಾನೆ, ಮೂರು ಗಂಡಾನೆ ಇವೆ. ಮೂರು ಆನೆಗಳು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿವೆ. ಶ್ರೀಕಂಠ, ರೂಪಾ ಮತ್ತು ಹೇಮಾವತಿ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಆನೆಗಳ ಜೊತೆ ತಾಲೀಮು ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಆನೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:30ಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ತಂಡದ ಆನೆಗಳ ತೂಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ಮತ್ತಿಗೂಡಿನಿಂದ ಶ್ರೀಕಂಠ, ಭೀಮನಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ರೂಪಾ, ದುಬಾರೆ ಶಿಬಿರದಿಂದ ಸುಗ್ರೀವ, ಗೋಪಿ, ಹೇಮಾವತಿ ಆನೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಅತೀ ಕಿರಿಯ ಆನೆ ಹೇಮಾವತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಹನ್ನೊಂದು ವಷ೯. ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ದಸರಾ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಣ್ಣಾನೆ ಕೊರತೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲಾ, ಅವಳಿಗೆ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆನೆಗಳಿಂದ ಸಾವ೯ಜನಿಕರಿಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಜನರು ಆದಷ್ಟು ಅಂತರದಿಂದ ಆನೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
