ಮೈಸೂರು: ದೇಸಿ ಅಕ್ಕಿಮೇಳದಲ್ಲಿ ಹೆಸರೇ ಕೇಳಿರದ ತಳಿಗಳು; ಅಚ್ಚರಿಪಟ್ಟು ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾದ ಗ್ರಾಹಕರು - DESI RICE MELA

ಮೈಸೂರು ನಗರದ ನಂಜರಾಜ ಬಹದ್ದೂರ್ ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಸಮೃದ್ಧ ವತಿಯಿಂದ ದೇಸಿ ಅಕ್ಕಿ ಮೇಳವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

DESI RICE MELA
ದೇಸಿ ಅಕ್ಕಿಮೇಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ತಳಿಗಳು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 9, 2025 at 5:38 PM IST

2 Min Read

ಮೈಸೂರು : ಹೆಸರೇ ಕೇಳಿರದ ದೇಸಿಭತ್ತದ ತಳಿ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಗ್ರಾಹಕರು, ಅಚ್ಚರಿ ಪಟ್ಟು ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾದ ದೃಶ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದೇಸಿ ಅಕ್ಕಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂತು.

ನಗರದ ನಂಜರಾಜ ಬಹದ್ದೂರ್ ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಸಮೃದ್ಧ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ದೇಸಿ ಅಕ್ಕಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭತ್ತದ ವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ರಾಜಮುಡಿ, ರತ್ನಚೂಡಿ, ರಾಜಭೋಗ, ಪುಟ್ಟ ಭತ್ತ, ಆನೆ ಕೊಂಬಿನ ಭತ್ತ, ಬಂಗಾರ ಕಡ್ಡಿ, ಮುಂಡುಗ, ಹಾಲುಬ್ಬಲು ಮೊದಲಾದ ತಳಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಸೆಳೆದವು.

customers-purchased-indigenous-rice-varieties-in-desi-rice-festival-at-mysuru
ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಪೂಜಿಸಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಹೌದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಿಗಜಿವಿಲಿ, ರಾಜಮುಡಿ, ದೊಡ್ಯಗ, ದೊಡ್ಡ ಬೈರ ನೆಲ್ಲು, ಸಿದ್ಧ ಸಣ್ಣ, ಸೇಲಂ ಸಣ್ಣ, ರಾಜ ಭೋಗ, ಅಂದನೂರು ಸಣ್ಣ, ಉದುರು ಸಾಲಿ, ಗಿಣಿ ಸಾಲಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಲಾ ನಮಕ್, ಒಡಿಶಾದ ಕಾಲಾ ಜೀರ, ಅಸ್ಸಾಂನ ಕೋಮಲ್ ಚಾವಲ್, ಕೇರಳದ ನವರ, ಮುಳ್ಳನ್ ಕಯಮ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಾಪಿಳ್ಳೆ ಸಾಂಬ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಂಬೆ ಮೊರ್ಹ, ಆಂಧ್ರದ ಚಿಟ್ಟ ಮುತ್ಯಾಲು, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಗೋವಿಂದ ಭೋಗ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಾ ಬಾತ್ ಅಕ್ಕಿ ಮೊದಲಾದ ಹೆಸರಾಂತ ತಳಿಯ ಭತ್ತ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಗ್ರಾಹಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

customers-purchased-indigenous-rice-varieties-in-desi-rice-festival-at-mysuru
ದೇಸಿ ಅಕ್ಕಿಮೇಳದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು (ETV Bharat)

ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹತ್ತಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ದೇಸಿ ಅಕ್ಕಿಯ ಅನ್ನವೇ ಔಷಧವಾಗಿತ್ತು. ದೇಸಿ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಯಿತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಜಾರುವಷ್ಟು ನುಣುಪಾದ, ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಅಕ್ಕಿಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ನಂಬಿದ ಗ್ರಾಹಕರು, ತಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ರೋಗಗಳ ದಾಸರಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ದೇಸಿಯ ಅಕ್ಕಿಗಳ ವೈವಿಧ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಹಜ ಸಮೃದ್ಧ ಮತ್ತು ಭತ್ತ ಉಳಿಸಿ ಆಂದೋಲನಕ್ಕಾಗಿ ದೇಸಿ ಅಕ್ಕಿ ಮೇಳದ ಮೂಲಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು.

customers-purchased-indigenous-rice-varieties-in-desi-rice-festival-at-mysuru
ದೇಸಿ ಅಕ್ಕಿಮೇಳದಲ್ಲಿ ರಾಜಮುಡಿ ಅಕ್ಕಿ (ETV Bharat)

ಕೆನೆ ಬಣ್ಣದ, ಪರಿಮಳದ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಅಕ್ಕಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡಿದ ಗ್ರಾಹಕರು ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾದರು. 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಸಿ ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು.

customers-purchased-indigenous-rice-varieties-in-desi-rice-festival-at-mysuru
ದೇಸಿ ಅಕ್ಕಿಮೇಳದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು (ETV Bharat)

ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ನೊಂದಿಗೆ 57 ಬಗೆಯ ದೇಸಿ ಭತ್ತ ಸಂರಕ್ಷಕ ಬಿ. ಪಿ. ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ದೇಸಿ ಭತ್ತಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ. ಅದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ದೇಸಿ ಅಕ್ಕಿಯ ಅನ್ನ ತಿನ್ನಲು ಚೆಂದ. ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

customers-purchased-indigenous-rice-varieties-in-desi-rice-festival-at-mysuru
ದೇಸಿ ಅಕ್ಕಿಮೇಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ಅಕ್ಕಿಗಳು (ETV Bharat)

'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳು ಇದ್ದವು. ಆದರೀಗ ತಳಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜನರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ, ತಳಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ದೇಸಿ ಬೀಜೋತ್ಸವ: ಟಿಪ್ಪು ಕಾಲದ ಮಾವಿಗೆ ಈಗಲೂ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್​! - DESI SEED FESTIVAL

