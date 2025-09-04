ಮೈಸೂರು : ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆಯುವ 'ಯುವ ಸಂಭ್ರಮ'ದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗು ಸೆ.10 ರಿಂದ 17ರ ವರೆಗೆ ನಗರದ ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿಯ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ 14 ವಿಶಿಷ್ಟ ವಸ್ತುವಿಷಯಗಳಡಿ (ಥೀಮ್) ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜಿನ ಸುಮಾರು 400-500 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. ಯುವ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಯುವ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಗೀತೆಯನ್ನು ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಯುವ ಪಡೆಯನ್ನು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಯುವ ಸಂಭ್ರಮ ಸೆ.17ರ ವರೆಗೆ ಜರುಗಲಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿಯೂ ಮೈಸೂರಿನ ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿಯ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 8 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಭ್ರಮ ಕಳೆಗಟ್ಟಲಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದು, ಆಯಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಂಡಗಳು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 5 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಯುವ ಸಂಭ್ರಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವ ಪಡೆಯನ್ನು ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲಿವೆ.
14 ವಿಷಯಗಳ ಥೀಮ್ : ದಸರಾ ಯುವ ಸಂಭ್ರಮ ಉಪಸಮಿತಿಯು 14 ಮುಖ್ಯ ವಸ್ತು ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ಳಲು ಕಾಲೇಜು ತಂಡಗಳು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ನೃತ್ಯದ ಸಂಭ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಸಾರುವಂತೆ ವಸ್ತುವಿಷಯಗಳನ್ನು ಉಪಸಮಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ, ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಚಲಿತ ನೃತ್ಯಪ್ರಕಾರ, ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಧಾರಿತ ಆಧುನಿಕ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಹಳೇ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಗೀತ ಗಾಯನಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವೈಭವ ಸಾರುವಂತ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ವೈಭವ ಅಂದು-ಇಂದು, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ-ಕವಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆ, ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 'ದೇಶಭಕ್ತಿ' ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವಂತೆಯೂ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಕೊಡುಗೆ ಸಹ ನೃತ್ಯ ಕೌಶಲದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಯೋಧರ ಪಾತ್ರ ಅನಾವರಣಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಬಿಂಬಿಸುವ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಯೋಧ ಮತ್ತು ರೈತ ಸಮುದಾಯದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಯಂ ರಕ್ಷಣಾ ಕಲೆಯನ್ನು ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಮಾನವನ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಂತೆಯೂ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಮಾನವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಘರ್ಷ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಹುತ್ವದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಸಹ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕೆಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ನೃತ್ಯ ಮುಖೇನ ಮೂಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ 30 ರಿಂದ 40 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಐದು ನಿಮಿಷ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಭಾವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ರೂಪಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾನರ್ ಅನಾವರಣ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವಿಧಿಸಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳ ಪೈಕಿ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು.
ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಯುವ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಭಾಗಿ : ಇದೇ 10 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಯುವ ಸಂಭ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಟ ಯುವ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಆದ ಯುವ ಸಂಭ್ರಮ ಉಪಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಶಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಪಾಲಿಕೆ ವಲಯಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರತಿಮಾ, ಉಪಸಮಿತಿ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಆರ್. ನಿಂಗರಾಜು ಮತ್ತಿತರರು ಈ ವೇಳೆ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಯುವ ಸಂಭ್ರಮ ನಡೆಯುವ 8 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 450 ರಿಂದ 500 ಕಾಲೇಜು ತಂಡಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಲಿವೆ ಎಂದು ಉಪಸಮಿತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ.
