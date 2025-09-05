ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಡಿಜೆಗೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮೂಲೆಗುಂಪಾಗಿದ್ದ ಕಲಾತಂಡಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ.
Published : September 5, 2025 at 4:13 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ| ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ| ಬೆಳಗಾವಿ : ಬೆಣ್ಣೆನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಾತಂಡಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಐದು ಸಾವಿರ ಕಲಾವಿದರು ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾಗಿದ್ದರು. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಕಲೆಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸದ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾತಂಡಗಳಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಗಣೇಶ - ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ಶಬ್ದಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಡಿಜೆಗೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾತಂಡಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ.
ಇದೀಗ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದ ಕಲಾತಂಡಗಳು ಗಣೇಶೋತ್ಸದಲ್ಲಿ ಮೆರಗು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ದುಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದೇ ಮೂಲೆಗುಂಪಾಗಿದ್ದ ಕಲಾವಿದರು ಗಣೇಶೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚೆಂದದ ಕಲೆ ಅನಾವರಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದುಡಿಮೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಗಂಗಾಧರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಜಿ.ಎಂ, ಎಸ್ಪಿ ಉಮಾಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಕಲಾ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಬಂತು ಬೇಡಿಕೆ : ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯವರು ಡಿಜೆ ಬದಲಿಗೆ ಭಜನೆ ಮಾಡುವ ತಂಡಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾತಂಡಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಜೆಯವರನ್ನು ಕರೆಸಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಗಣಪತಿ ಸೇವಾ ಸಂಘಗಳು ಭಜನೆಕಾರರನ್ನು ಕರೆಸುತ್ತಿವೆ .
ಕೈ ತುಂಬ ಹಣ, ತಮಟೆ ಹೊಡೆಯುವವರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ : ಅದೇ ರೀತಿ ತಮಟೆ ಹೊಡೆಯುವವರಿಗೂ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಗಣೇಶ ನಿಮಜ್ಜನದ ವೇಳೆ ತಮಟೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಐದಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂಬತ್ತನೇ ಮತ್ತು ಹನ್ನೊಂದನೆ ದಿನಕ್ಕೂ ಈಗಾಗಲೇ ತಮಟೆ ತಂಡವನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಮಟೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ 11 ಜನರ ಒಂದು ತಂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರೂ. 15 ಸಾವಿರದಿಂದ 20 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಹಣ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂತಿಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕಲಾವಿದರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಾಸಿಕ್ ಡೋಲ್ ತಂಡ, ಕೇರಳದ ಚಂಡೆ ವಾದ್ಯದ ತಂಡಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕಲಾವಿದರು; ಕಲಾವಿದ ಖಾದರ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ನಂದಿ ಧ್ವಜ, ಹಲಗೆ, ಜಗ್ಗಹಲಗೆ, ಗೊಂಬೆ ಕುಣಿತ, ವೀರಗಾಸೆ ಕಲೆಯ ಕಲಾವಿದರ ಕಲೆ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಲೆಯಿಂದ ಒಂದೊತ್ತಿನ ತುತ್ತು ಸಿಕ್ಕಂತೆ ಮಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಡಿಜೆ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆ ಕಲೆಯೂ ಮೂಲೆಗುಂಪಾಗಿತ್ತು. ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಲೆ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಡಿಜೆ ಬ್ಯಾನ್ನಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿನ 15-20 ಜನ್ರರಿಗೆ ಒಂದೊತ್ತಿನ ಊಟ ಸಿಕ್ಕಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮೂಲೆಗುಂಪಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡೊಳ್ಳು, ನಂದಿ ದ್ವಜ, ವೀರಗಾಸೆ, ಜಗ್ಗಹಲಿಗೆ, ಗೊಂಬೆ ಕುಣಿತ, ನಾಸಿಕ್ ಡೋಲನ್ನು ನಿಮಜ್ಜನದ ವೇಳೆ ಕರೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಜನರು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದಾರಿದೀಪ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕಲಾವಿದರ ಬದುಕು ದುಸ್ತರ ಆಗಿದೆ. ನಾಟಕ, ಜನಪದ ಕಲೆ ಮರುಗುತ್ತಿದೆ. ನಾಟಕ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಲಾವಿದರು ಕಲೆಗಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾನು ಭಜನೆ, ನಂದಿ ಕೋಲಿನ ಸಂಮ್ಮಳ ಕಲಾವಿದ. ಅಲ್ಲದೇ, ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ. ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಆಗದ ಕಾರಣ ಏಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನಂತೆಯೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ಸಾಕಲು ಆಗದೇ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ನಾನು ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಕೋ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿರುವ ಗಣೇಶ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಹಗಲವಾಡ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣೇಶ ನಿಮಜ್ಜನದ ವೇಳೆ ನಂದಿಕೋಲ್ ಸಂಮ್ಮಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತಿದೆ, ನಗರದಲ್ಲಿ 10-15 ಸಾವಿರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರೆ 20-25 ಸಾವಿರ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಗ್ಗಲಿಗೆ ಮೇಳ, ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ, ಸಮರಕಲೆ, ಗೊಂಬೆ ವೇಷ, ಕೋಲಾಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪದ ಕಲೆಯನ್ನು ನಂಬಿದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಅನುದಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕಲಾ ಮೇಳಗಳನ್ನು ಗಣೇಶ ಮಂಡಳಿಗಳು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಮೊದಲ ವರ್ಷವಾದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಬರುವ ಆಶಾ ಭಾವನೆ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ;- ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ನಿಮಜ್ಜನದ ಮೆರವಣಿಗೆ : ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ನಿಮಜ್ಜನ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
'ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 400 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಳೆ ಶನಿವಾರ ನಿಮಜ್ಜನ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮಂಡಳಿಗಳು ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ವೇಳೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲಾತಂಡಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇರಲಿದೆ. ಡೊಳ್ಳು ಪತಕ್, ಝಾಂಜ್ ಪತಕ್, ಧ್ವಜ ಪತಕ್ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ವಾದ್ಯಗಳು ನೋಡುಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಬಾರಿ 3 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ವಿವಿಧ ತಂಡಗಳು ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ವೇಷಭೂಷಣ ತೊಟ್ಟು ಮಿಂಚಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಮಹಾಮಂಡಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವಿಕಾಸ ಕಲಘಟಗಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
