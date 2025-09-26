ETV Bharat / state

ದಾವಣಗೆರೆ: ಪತ್ನಿಯ ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಪತಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ

ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ಪತಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ 10 ವರ್ಷ ಕಾರಾಗೃಹ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.

COURT ORDER
ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ, ದಾವಣಗೆರೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 26, 2025 at 5:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ದಾವಣಗೆರೆ: ಪತ್ನಿ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಗಂಡನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ 10 ವರ್ಷ ಕಾರಾಗೃಹ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ರೊಳ್ಳಿ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ (51) ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾದವ. ವೇದಾವತಿ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಒಳಗಾದವರು.

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2, 2024ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಕರಣವಿದು. ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ದಾವಣಗೆರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

ಪತಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿರುವುದಾಗಿ ವೇದಾವತಿ ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.

ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲೇಬೆನ್ನೂರಿನ ಬಸವೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿಯಾದ ನಾನು, ಮಲೇಬೆನ್ನೂರಿನ ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಪತಿ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಈ ಹಿಂದೆ ಯಲವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ನಾನು ಹೈಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಹೋಗಿ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯಪಡುತ್ತಿದ್ದ. ಆಗಾಗ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಒಂದು ದಿನ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಮರೆತಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್​ ನಿಂದ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವೇದಾವತಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.

ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಪಿಸ್ಐ ಪ್ರಭು.ಡಿ.ಕೆಳಗಿನಮನಿ ಅವರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ನಿನ್ನ ಜೀವ ತೆಗೆಯದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ, ಸಾಕ್ಷಿದಾರರ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳಿಂದ ದೃಢಪಟ್ಟಿತ್ತು.‌

ಈ ಸಂಬಂಧ 2ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್.ಎನ್. ಅವರು ರೊಳ್ಳಿ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪನಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ಕಾರಾಗೃಹ ಶಿಕ್ಷೆ, 13,000 ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪರಾಧಿ ಈಗಾಗಲೇ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದ ಬಂಧನದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸೆಟ್ ಅಪ್​ ಮಾಡಿ ಇನ್ನುಳಿದ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ವೇದಾವತಿ ಪರ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರಾದ ಜಯ್ಯಪ್ಪ ಕೆ.ಜಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.

ಇನ್ನು, ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದ ತಂದೆಗೆ 5 ವರ್ಷ ಸಾದಾ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 1ನೇ ತ್ವರಿತಗತಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತ್ತು. 48 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದವ. ಪೊಕ್ಸೊ(POCSO) ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಪರಾಧಿಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತೆಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆಯೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತುಮಕೂರು: ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಲು ಲಂಚ ಪಡೆದ ವೈದ್ಯೆಗೆ ದಂಡಸಮೇತ ಜೈಲುಶಿಕ್ಷೆ

For All Latest Updates

TAGGED:

ATTEMPT TO MURDER CASEಕಾರಾಗೃಹ ಶಿಕ್ಷೆDAVANAGERECOURT JAILED HUSBAND

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಎಸ್​.ಎಲ್​. ಭೈರಪ್ಪ- ಇವರದು 5 ದಶಕಗಳ ಸ್ನೇಹ: ಗೆಳೆಯ ಗುರುದತ್ತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭೈರಪ್ಪರಿಗೇ ಮೀಸಲಾಗಿತ್ತು ಆ ವಿಶೇಷ ಚೇರ್​

ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷದಿಂದ 1 ಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯ: NEETನಲ್ಲಿ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿ ಮೆಡಿಕಲ್​ ಸೀಟ್​ ಪಡೆದ ಯುವತಿ

ಉಡುಪಿ : 90ರ ವೃದ್ಧೆಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡಲು ವೇಷ ಧರಿಸಿ ₹15 ಲಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಯುವಕರು

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ 2025: ಆಹಾರ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಬಂಬೂ ಬಿರಿಯಾನಿ ಘಮ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.