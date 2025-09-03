ಬೆಂಗಳೂರು: ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ರದ್ದಾಗಿ ಜೈಲುವಾಸ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಸೇರಿ ಇನ್ನಿತರ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಇತರೆ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಗೂ ದಿಂಬು ನೀಡುವಂತೆ ದರ್ಶನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನಗರದ 64ನೇ ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸೆ. 9ಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ.
ದರ್ಶನ್ ಪರ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ವಕೀಲ ಸುನೀಲ್, ದರ್ಶನ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಹಾಗೂ ಜೈಲಾಡಳಿತವು ಕಾನೂನನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ದರ್ಶನ್ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸಲು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸುವಾಗ ಆತುರ ಇರಕೂಡದು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ, ಬೇರೆ ಜೈಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಕಾರಣಗಳ ಸಮೇತ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಕೋವಿಡ್ -19 ಸಂದರ್ಭದ ವೇಳೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಕರೆತರುವುದಕ್ಕೆ ಅಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರು ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೈಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳಿಸಿದರೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ವಿ.ಸಿ. ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕರಣ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುವುದು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರತು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಲ್ಲ. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಬೇಕು. ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಾಟಿ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೈಲಿಗೆ ದರ್ಶನ್ರನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ವಕೀಲ ಸುನೀಲ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ: ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಗೂ ದಿಂಬು ನೀಡುವ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಸಂಬಂಧ ವಾದ ಮಾಡಿದ ಸುನೀಲ್, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೋರ್ವ ಕೈದಿಗಳು ಸಹ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಓಡಾಡಬಹುದು, ಸಂಗೀತ ಕೇಳಬಹುದು, ಟಿ.ವಿ ನೋಡಬಹುದು. ಹೊರಗಡೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಿಚಾರ- ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ದರ್ಶನ್ಗೆ ಈ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ದರ್ಶಶ್ರನ್ನು ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಆರೋಪಿಗೆ ಏನೇನು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಜೈಲಿನ ನಿಯಮಾವಳಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಗೂ ದಿಂಬು ಕೇಳಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತರಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಮಂಗಳವಾರ ನಮ್ಮ ವಾದ ಮಂಡನೆ ಬಳಿಕ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಹಿಂಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ದರ್ಶನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಪರ ವಕೀಲರು (ಎಸ್ಪಿಪಿ) ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಬರೀ ದರ್ಶನ್ ಅಲ್ಲ, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿತ ಕೈದಿಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಬೆಡ್ ಶೀಟ್, ಜಾಕೆಟ್, ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಿಯಮವಿದೆ. ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಸುನೀಲ್ ಆಪಾದಿಸಿದರು.
ಕಾರಾಗೃಹ ಎಡಿಜಿಪಿ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ: ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಬಲ ಕೈಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ತನಗೆ ಕೈ ಬಳಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ದಯಾನಂದ್ (ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ಎಡಿಜಿಪಿ) ಅವರ ದುಡ್ಡಿನ ಖರ್ಚಿನಿಂದ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿ ಏನು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಿಗಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಯಾಗಿರುವ ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆ ಯಾರು ಮಾತನಾಡಕೂಡದು, ಭೇಟಿಯಾಗಕೂಡದು. ವಕೀಲರು ಬಂದರೂ ಮಂಕಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಧರಿಸಿ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು. ಆತ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಆತನೂ ಓರ್ವ ಮನುಷ್ಯ. ಆತನನ್ನು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ದಯಾನಂದ ಅವರಿಂದ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈವರೆಗೂ ಆತ (ದರ್ಶನ್) ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೈದಿ ಹಾಗೂ ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ. ಆದ್ರೆ ದರ್ಶನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ವಾದ ಆಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಎರಡು ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಸೆ.9ಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿತು.
ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ ಅಪರಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ: ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುವಾಗಲೇ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪತ್ರ ಹಿಡಿದು ಒಳ ನುಗ್ಗಿದ್ಧಾನೆ. ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆತ ಕೂಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ ನೀವು ಯಾರು ಎಂದು ಜಡ್ಜ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ನಾನು ರವಿಬೆಳಗೆರೆ ಕಡೆಯವನು ಎಂದಿದ್ಧಾನೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದರು.
