ಕಾರವಾರ: ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕ-ತಂಗಿಯರ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬ ರಕ್ಷಾಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ರಾಖಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ರಾಖಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವ ಹ್ಯಾಂಡ್ಮೇಡ್ ರಾಖಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಾರವಾರದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ಹವ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಖಿಗಳಿಗೂ ಇದೀಗ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ.
ಹೌದು, ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತರಹೇವಾರಿ ರಾಖಿಗಳಿದ್ದರೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ ರಾಖಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ತುಸು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ತಮಗಿಷ್ಟವಾಗುವಂತೆ ಆರ್ಡರ್ ನೀಡಿ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಂಥ ರಾಖಿಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಜನತೆ ಕೊಂಚ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಕಾರವಾರ ಕೋಡಿಭಾಗದ ರವಿತಾ ಪಿ. ನಾಯ್ಕ ವಿಧವಿಧದ ರಾಖಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೈಯ್ಯಾರೆ ತಯಾರಿಸಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಣಕೋಣ ಮೂಲದವರಾದ ರವಿತಾ ಕೋಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ವಿಧವಿಧದ ರಾಖಿಗಳನ್ನು ಕೈಯ್ಯಾರೆ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ತಯಾರು ಮಾಡುವ ರಾಖಿಗಳಿಗೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಇದ್ದು, ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ , ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಮೂಲಕ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಖಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಬಿಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಖಿ ಹಬ್ಬ, ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಡಗೂಡಿ ಹೀಗೆ ರಾಖಿ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರವಿತಾ ಅವರು ಸದ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ರಾಖಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 10 ರೂ. ನಿಂದ 50 ರೂ. ವರೆಗಿನ ರಾಖಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ 100 ರೂ. ವರೆಗೆ ಬ್ರಾಸ್ಲೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಕೈ ಕೌಶಲದ ರಾಖಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
