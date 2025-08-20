ETV Bharat / state

'ಹಳೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವಿದೆ': ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್ - R MANJUNATH

40 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಂಚ ಆರೋಪ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಈಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಂಚ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್(ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 20, 2025 at 8:44 PM IST

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: "ಹಳೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಆಗಮುಡಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಕಳೆದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಅನುದಾನವೇ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 32 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಪಿಡಬ್ಲೂಡಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 8 ರಿಂದ 9 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಿಲ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 12 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸುಮಾರು 9 ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 32 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಿಲ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕೊಡುವ ಕಮಿಷನ್ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ದೂರಿದರು.

"ಹಾಲಿ ಬಂದಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇ.20 ರಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಚಿವರಿಗೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ನಮ್ಮಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹಣ ನೀಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮೂಕರ್ಜಿ ಬರೆಯುವವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

"40 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಂಚ ಆರೋಪ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಪೂಜೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದರೆ ಹಿಂದೆ ಅಷ್ಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾತುಕತೆ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜ ಮತ್ತು ಅವರು ನಿಗದಿತ ದರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜ. ಇದು ಸಚಿವ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್‌ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್​ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಬಳಿಯೂ ನಾವು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು" ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ರಕ್ಷಮ್ಮ ಮತ್ತು ಶಕುಂತಳಾ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಜಿ.ಎಂ. ಜಗದೀಶ್ ಗುಡಮಘಟ್ಟ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಂ.ಎಸ್. ಶಂಕ ಗೌಡಶಾನಿ, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಬಿ. ಶೇಜಿ, ಕೆ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಿ.ಎಂ. ರವೀಂದ್ರ, ಕೆ.ಎಸ್. ಶಾಂತೇಗೌಡ, ಸಿ.ಡಿ. ಕೃಷ್ಣ, ಡಿ.ಎಂ. ನಾಗರಾಜು, ಎಂ. ರಮೇಶ್, ಎಂ.ಹೆಚ್. ಯತಿರಾಜು, ಜಿಲ್ಲಾ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಜಿ. ಪಾಟೀಲ್, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಎಸ್.ಕೆ. ಧರ್ಮೇಶ್, ಜಿ.ಎ. ಪ್ರಕಾಶ್, ಹೆಚ್.ಸಿ. ಉಮೇಶ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಲೋಕೇಶ್ ಆನಂದ್, ರಾಜೇಗೌಡ, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಚನ್ನಬಸವರಾಜು, ಜಿ.ವಿ.ಎಂ. ರಾಜು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

