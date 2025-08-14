ETV Bharat / state

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಳಕೆ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?: ಗ್ರಾಮೀಣರು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಅಥವಾ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿದೆಯಾ?

ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್​ ಯುಕ್ತ ಪಾನೀಯಗಳ ಸೇವನೆಯು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 11 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಂತಹ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ - ಆದಾಯದ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅಸಮಾನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.

Consumption Expenditure On Intoxicants In Karnataka
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (File)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 14, 2025 at 3:33 PM IST

5 Min Read

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಂಬಾಕು, ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್​ ಯುಕ್ತ ಪಾನೀಯಗಳ ಮೇಲಿನ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ವೆಚ್ಚವು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.

ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸೇವೆನೆ ಮತ್ತು ಹರಡುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳ ಸೇವನೆ, ಹರಡುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಬಗೆಗಿನ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲ ಮಾಡಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್​ ಯುಕ್ತ ಪಾನೀಯಗಳ ಸೇವನೆಯು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 11 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಂತಹ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ - ಆದಾಯದ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅಸಮಾನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ

ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ (ಪಾನ್​, ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ಮದ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ) ಮೇಲಿನ ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ಖರ್ಚುಗಳು, ಅವುಗಳ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1999 - 2000 ರಲ್ಲಿ ಶೇ 2.87 ರಿಂದ 2022-23 ರಲ್ಲಿ ಶೇ 3.79 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು 1999-2000 ರಲ್ಲಿ ಶೇ 1.90 ರಿಂದ 2022-23 ರಲ್ಲಿ ಶೇ 2.43ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಳಕೆ ವೆಚ್ಚ:

ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ತಲಾ ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ): ಗ್ರಾಮೀಣ (2022-23)

ಗ್ರಾಮೀಣ ಕರ್ನಾಟಕ
S.N.ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳುಖರ್ಚು (in Rs.)ರ‍್ಯಾಂಕ್​
1ಬೀಡಿ111 15
2ಸಿಗರೇಟ್​20013
3ಗುಟ್ಕಾ ಮತ್ತು ಎಲೆ ತಂಬಾಕು268 14
4ದೇಶೀಯ ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಟಾಡಿ7726
5ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಬಿಯರ್1201 8
6ಒಟ್ಟು ಬಳಕೆ ವೆಚ್ಚ52770 15

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಳಕೆಯ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟಿದೆ?

  • ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತಂಬಾಕು ಗ್ರಾಹಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ.15 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಸುಮಾರು 267 ಮಿಲಿಯನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಹೊಗೆರಹಿತ ವಿಧಾನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಂದಜಿಸಲಾಗಿದೆ. (MoHFW, 2017)
  • ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕನ್ನು ಅಗಿಯುವವರ ವೆಚ್ಚದ ಪಾಲು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇ 0.08 ರಿಂದ ಶೇ 0.57 ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಗರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇ 0.03 ರಿಂದ ಶೇ 0.27 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.
  • ಅದೇ ರೀತಿ, 2011-12 ಮತ್ತು 2022-23ರ ನಡುವೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚವು ಶೇ 0.20 ರಿಂದ ಶೇ 0.25 ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಗರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇ 0.29 ರಿಂದ ಶೇ 0.35 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ.
  • ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸೇವಿಸುವ ಸರಾಸರಿ ಸಿಗರೇಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ತುಸು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಮಾಧಾನಕರ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ.
  • ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೀಡಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತು ಜಗಿಯುವ ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಗೆ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಳಕೆಯ ವೆಚ್ಚ ಹೇಗಿದೆ?

  • ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೀಡಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ತಲಾ ವೆಚ್ಚವು 111ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 15 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನವು ಬೀಡಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ತಲಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ 438 ರೂ ಗಳು ಎಂದು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟಿನ ಮೇಲಿನ ತಲಾ ವೆಚ್ಚ 200 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, 13 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸಿಗರೇಟಿನ ಮೇಲಿನ ಮಿಜೋರಾಂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತಲಾ ಬಳಕೆ (ರೂ. 1,313) ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
  • ಗುಟ್ಕಾ ಮತ್ತು ಎಲೆ ತಂಬಾಕಿನ ಮೇಲಿನ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ತಲಾ ಖರ್ಚು 268 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, 14 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಗುಟ್ಕಾ ಮತ್ತು ಎಲೆ ತಂಬಾಕಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತಲಾ ಬಳಕೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ (ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ತಲಾ 792ರೂ.).
  • ಗ್ರಾಮೀಣ ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಸೇಂದಿಯ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ತಲಾ ಖರ್ಚು 77 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಇದು 26 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸಿಎಲ್‌ಟಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಖರ್ಚು ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ವರದಿಯಾಗಿದೆ (ರೂ. 1,053).
  • ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಬಿಯರ್‌ನ ಮೇಲಿನ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ತಲಾ ಖರ್ಚು 1201 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, 8 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಬಿಯರ್ (ಎಫ್‌ಎಲ್‌ಬಿ) ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಖರ್ಚು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ವರದಿಯಾಗಿದೆ (ರೂ. 3,061).

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಳಕೆ ವೆಚ್ಚ:

ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ತಲಾ ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ): ನಗರ (2022-23)

ನಗರ- ಕರ್ನಾಟಕ
S.N.ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳುಖರ್ಚು (in Rs.) ರ‍್ಯಾಂಕ್​
1ಬೀಡಿ2919
2ಸಿಗರೇಟ್​4918
3ಗುಟ್ಕಾ ಮತ್ತು ಎಲೆ ತಂಬಾಕು19816
4ದೇಶೀಯ ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಟಾಡಿ7225
5ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಬಿಯರ್ 127511
6ಒಟ್ಟು ಬಳಕೆ ವೆಚ್ಚ919908

ಒಟ್ಟು ಬಳಕೆ ವೆಚ್ಚ 52,770 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, 15 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ:

  1. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೀಡಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ತಲಾ ಖರ್ಚು ರೂ.29 ಆಗಿದ್ದು, ಅದು 19 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಹರಿಯಾಣವು 277ರೂಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೀಡಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
  2. ಸಿಗರೇಟಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ತಲಾ ಖರ್ಚು 491ರೂ. ಆಗಿದ್ದು 8 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸಿಕ್ಕಿಂ ಸಿಗರೇಟಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮೊತ್ತ ಸರಾಸರಿ 1,719 ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿವೆ.
  3. ಗುಟ್ಕಾ ಮತ್ತು ಎಲೆ ತಂಬಾಕಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ತಲಾ ಖರ್ಚು ರೂ.198 ಆಗಿದ್ದು, 16 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಎಲೆ ತಂಬಾಕಿನ ಮೇಲಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಸರಕಾರಿ ಮೊತ್ತ 735 ರೂಪಾಯಿ.
  4. ದೇಶೀಯ ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಸೇಂದಿ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ತಲಾ ಖರ್ಚು ರೂ.72 ಆಗಿದ್ದು, ಇದು 25 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. CLT ಮೇಲಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಣಿಪುರದಿಂದ ವರದಿಯಾಗಿದೆ (ರೂ. 694).
  5. ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಬಿಯರ್ ಮೇಲಿನ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ತಲಾ ಖರ್ಚು 1275 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, 11 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. FLB ಮೇಲಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಸಿಕ್ಕಿಂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ (ರೂ. 4,232).
  6. ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಳಕೆ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಟ್ಟು ತಲಾವಾರು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವೆಚ್ಚವು 91,990 ಆಗಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಗರ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಖರ್ಚಿನ ಮೊದಲ ಹತ್ತು ಹಂತಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಟ್ಟಾರೆ 8 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಹೋಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಳನೋಟಗಳು:

  • ಬೀಡಿ: ಗ್ರಾಮೀಣ ಕರ್ನಾಟಕವು ಬೀಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 4 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಲವಾದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಸಿಗರೇಟ್: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖರ್ಚು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು, ಆದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕರ್ನಾಟಕವು ಇನ್ನೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಗುಟ್ಕಾ ಮತ್ತು ಎಲೆ ತಂಬಾಕು: ಗ್ರಾಮೀಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಂಬಾಕು ಜಗಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
  • ದೇಶೀಯ ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಟಾಡಿ: ಎರಡೂ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಳ ಸ್ಥರದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕರ್ನಾಟಕವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಬಹುಶಃ ಸ್ಥಳೀಯ ಲಭ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರಬಹುದು.
  • ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಬಿಯರ್: ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಚಾರ ಎಂದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕರ್ನಾಟಕವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖರ್ಚಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕಡೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಒಟ್ಟು ಬಳಕೆ ವೆಚ್ಚ: ಗ್ರಾಮೀಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಶ್ರೇಯಾಂಕವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ (15 vs 8), ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೂಲ: https://www.nipfp.org.in/media/documents/WP-432_2025.pdf

