ಈ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಪೂರ್ಣವಾದರೆ ಕೇರಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ - RAILWAY UNDERPASS

ರೈಲ್ವೆ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್​ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೀರೀಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪುಶಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೈಲ್ವೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಡಕಾಗದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

Mahakali Padpu railway underpass
ಮಹಾಕಾಳಿ ಪಡ್ಪು ರೈಲ್ವೆ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 3, 2025 at 6:22 PM IST

ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ವಿನೋದ್ ಪುದು

ಮಂಗಳೂರು: ಬಂದರು ನಗರಿ ಮಂಗಳೂರು ದಿನೇ ದಿನೇ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಗರಕ್ಕೆ ದಿನಂಪ್ರತಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಓಡಾಟ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್. ಅದರೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ಪಡ್ಪುವಿನ ರೈಲ್ವೆ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್​ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣವಾಯಿತೆಂದರೆ ಕೇರಳ, ಉಳ್ಳಾಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಬರುವವರು ನಿರಾಳರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಹಾಕಾಳಿಪಡ್ಪುವಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇರಳದಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಬರುವ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೇರಳದಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬರುವ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ. ಈ ಎರಡೂ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳು ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೆ.

ಆದರೆ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ಕೇರಳ, ಉಳ್ಳಾಲ, ಜೆಪ್ಪಿನಮೊಗರು ಕಡೆಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಬರುವವರು ಪಂಪ್ವೆ​ಲ್, ಕಂಕನಾಡಿ, ಬೆಂದೂರ್​ವೆಲ್, ಜ್ಯೋತಿ, ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪಂಪ್​ವೆಲ್, ಕಂಕನಾಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಜನರ ಸಹನೆಯನ್ನು ಕೆದಕಿದೆ.

ಮಹಾಕಾಳಿ ಪಡ್ಪುವಿನ ರೈಲ್ವೆ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಕೆ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಕೇರಳ, ಉಳ್ಳಾಲ, ಜೆಪ್ಪಿನಮೊಗರು ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳು ಉಳ್ಳಾಲ ಸೇತುವೆ ದಾಟಿ ಮಹಾಕಾಳಿಪಡ್ಪು ಮೂಲಕ ಮಂಗಳಾದೇವಿ, ಮಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಂಪ್​ವೆಲ್, ಕಂಕನಾಡಿಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅರುಣ್ ಪ್ರಭ, "ರೈಲ್ವೆ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗಲು ಡ್ರೈನೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಮಳೆ ನಿಂತ ತಕ್ಷಣ ಬಾಕಿಯುಳಿದಿರುವ 100 ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರೈಲ್ವೆ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ವೇಳೆ ಸೀರಿಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪುಶಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂರು ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ರೈಲ್ವೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಡಕಾಗದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಹಾಕಾಳಿಪಡ್ಪು ರೈಲ್ವೆ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಂಡ ದಿಲ್ ರಾಜ್ ಆಳ್ವ ಅವರು, "ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಪಂಪ್​ವೆಲ್, ಕಂಕನಾಡಿಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೆ ಕೇರಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವವರು ನೇರವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ. ಮತ್ತು ನಗರದ ಮೇಲಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

50.50 ಕೋಟಿ ರೂ ವೆಚ್ಚ- ಸೀರೀಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪುಶಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಮಹಾಕಾಳಿ ಪಡ್ಪುವಿನ ರೈಲ್ವೆ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್​ಗೆ ವಿಶೇಷ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್​ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೀರೀಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪುಶಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗುಡ್ಡವನ್ನು ಕೊರೆಯುವಾಗ ದೊಡ್ಡದಾದ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ವ ಸ್ವಲ್ಪವೆ ದೂಡುತ್ತಾ ಕೊರೆಯುವುದು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೇನ್​ಗೂ ಮೂರು ಬಾಕ್ಸ್​ಗಳಿಂದ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಈ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈಲು ಸಂಚಾರವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.

ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ರೂ.30,07 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು 20 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ, ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 50.50 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಈ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ರಸ್ತೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-66 ರಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಮಂಗಳಾದೇವಿ, ಪಾಂಡೇಶ್ವರ, ಹಂಪನಕಟ್ಟ, ಬಂದರು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಸ್ತೆಯು ಸುಮಾರು 4.50 ಮೀ ರಿಂದ 6.00 ಮೀ ಅಗಲ ಇದ್ದು, ದಿನಂಪ್ರತಿ ಹಲವಾರು ಘನವಾಹನಗಳ ಸಹಿತ ಇತರ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ರಸ್ತೆಯು ತುಂಬಾ ಕಿರಿದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗಿ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಕಾರಣ, ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 18 ಮೀ ಆಗಲದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿ 4 ಪಥದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ, ಮೀಡಿಯನ್, ದಾರಿದೀಪಗಳು, ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ, ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ತಡೆಗೋಡೆ/ಗ್ರಾನೈಟ್ ಕಲ್ಲು ಪಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಘನವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಜೆಪ್ಪು ರಾ.ಹೆ-66 ರಿಂದ ಮಹಾಕಾಳಿಪಡ್ಡು ರೈಲ್ವೆ ಕೆಳಸೇತುವೆ ಮುಖಾಂತರ ಶೆಟ್ಟಿವೆಟ್ಟು ಜಂಕ್ಷನ್, ಮೊರ್ಗನ್ಸ್ ಗೇಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಕಿರಿದಾದ ಕಾಲುದಾರಿಯನ್ನು ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ ಚತುಷ್ಪತ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ವಿನೋದ್ ಪುದು

