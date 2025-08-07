Essay Contest 2025

ETV Bharat

ಖರ್ಗೆ ತವರು ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಡಿಲಿಗೆ: ವರ್ಷಾ ಜಾನೆ ಮೇಯರ್, ತೃಪ್ತಿ ಲಾಖೆ ಉಪ ಮೇಯರ್ - KALABURAGI MUNICIPALITY ELECTION

ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 43ರ ಸದಸ್ಯೆ ವರ್ಷಾ ರಾಜೀವ್ ಜಾನೆ 36 ಮತ ಪಡೆದು ಮೇಯರ್ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 45ರ ಸದಸ್ಯೆ ತೃಪ್ತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಲಾಖೆ 33 ಮತ ಪಡೆದು ಉಪಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Varsha Jane and Trupti Lakhe win municipal elections
ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದ ವರ್ಷಾ ಜಾನೆ ಹಾಗೂ ತೃಪ್ತಿ ಲಾಖೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 7, 2025 at 5:17 PM IST

2 Min Read

ಕಲಬುರಗಿ: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ತವರು ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಕಲಬುರಗಿ‌ಯ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

ಪಾಲಿಕೆಯ 23ನೇ ಅವಧಿಗೆ ಮೇಯರ್ ಮತ್ತು ಉಪಮೇಯರ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದು ಪಾಲಿಕೆಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 43ರ ಸದಸ್ಯೆ ವರ್ಷಾ ರಾಜೀವ್ ಜಾನೆ 36 ಮತ ಪಡೆದು ಮೇಯರ್ ಆದರೆ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 45ರ ಸದಸ್ಯೆ ತೃಪ್ತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಲಾಖೆ ಅವರು 33 ಮತ ಪಡೆದು ಉಪಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಮೇಯರ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಉಪಮೇಯರ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವದುರ್ಗ ತಲಾ 27 ಮತ ಪಡೆದು ಪರಾಭವಗೊಂಡರು.

ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ- ಜೆಡಿಎಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಇದ್ದರೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ‌ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕೈ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ‌ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಗೆಲವುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದರು. ಗೆಲುವಿನ ಘೋಷಣೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬೆಂಬಲಿಗರು‌ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಿಹಿ‌ ಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಒಟ್ಟು 55 ಸದಸ್ಯರ ಬಲ‌ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪದನಿಮಿತ್ತ 11 ಜನ‌ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರು ಸಂಖ್ಯೆ 66 ಇದ್ದು, ಬಹುಮತಕ್ಕೆ 34 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಮೇಯರ್ – ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಮಹಿಳೆ, ಉಪಮೇಯರ್ – ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಬಿ) ಮೀಸಲು ಆಗಿತ್ತು.

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 27 ಸದಸ್ಯರು, 7 ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸದಸ್ಯರು (MLA/MP/MLC) ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 34 ಮತಗಳು ಇದ್ದವು.‌ ಆದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ಸಂಸದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಟ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಗೈರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಮುಖಂಡರು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ನಾಲ್ವರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು, ಬಿಜೆಪಿ 23 ಸದಸ್ಯರು 4 ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 27 ಮತಗಳು, ಓರ್ವ ಪಕ್ಷೇತರ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇಯರ್​ ವರ್ಷಾ ರಾಜೀವ್ ಜಾನೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್​ ಖರ್ಗೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ, ಎಂಎಲ್​ಸಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದವರ ಆಶೀರ್ವಾದಿಂದ ನಾನು ಇಂದು ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್​ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಆಸೆಯಂತೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನಗರವನ್ನು ಗ್ರೀನ್​ ಸಿಟಿ ಆಗಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಮಾತು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಲು ನನ್ನ ಪತಿಯ ಶ್ರಮ ಕಾರಣ. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಉಪ ಮೇಯರ್​ ತೃಪ್ತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಲಾಖೆ ಮಾತನಾಡಿ, ನನ್ನ ವಾರ್ಡ್​ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದಲೇ ನಾನು ಈ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್​ ಖರ್ಗೆ, ಸಚಿವರಾದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ಶರಣ್​ ಪ್ರಕಾಶ್​ ಪಾಟೀಲ್​ ಅವರು ನಮಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನವೆಂಬರ್ 1ರ ಒಳಗಾಗಿ ಐದು ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಿದ್ಧತೆ: ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್

