ಕಡಬ(ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ): ಕಡಬ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ನ 13 ವಾರ್ಡುಗಳಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 17ರಂದು ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಇಂದು (ಆ.20) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 8 ಸ್ಥಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಬಿಜೆಪಿ 5 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಫಲಿತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ಗಾಳಿ ಬಲವಾಗಿದೆ.
ವಾರ್ಡುವಾರ ಫಲಿತಾಂಶ (ಮತಗಳೊಂದಿಗೆ):
ವಾರ್ಡ್ 1 – ಕಳಾರ (ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಎ’ ಮಹಿಳೆ): ತಮನ್ನಾ ಜಬೀನ್ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್) – 201; ಸಮೀರಾ ಹಾರಿಸ್ (SDPI) – 74; ಜೈನಾಬಿ (ಪಕ್ಷೇತರ) – 139; ಪ್ರೇಮಾ (ಬಿಜೆಪಿ) – 0.
- ವಾರ್ಡ್ 2 – ಕೋಡಿಬೈಲು (ಪ.ಜಾ. ಮಹಿಳೆ): ಕುಸುಮ ಅಂಗಡಿಮನೆ (ಜೆಡಿ–ಎಸ್/ಜೆಪಿ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ “ಜೆಪಿ”) – 187; ಮೋಹಿನಿ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್) – 177; NOTA – 4.
- ವಾರ್ಡ್ 3 – ಪನ್ಯ (ಸಾಮಾನ್ಯ): ಮಹಮ್ಮದ್ ಪೈಝಲ್ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್) – 320; ಆದಂ ಕುಂಡೋಳಿ (ಬಿಜೆಪಿ) – 75; ಹಾರಿಸ್ ಕಳಾರ (SDPI) – 6; ಕೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ರಝಾಕ್ (ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್) – 2.
- ವಾರ್ಡ್ 4 – ಬೆದ್ರಾಜೆ (ಸಾಮಾನ್ಯ): ಸೈಮನ್ ಸಿ.ಜೆ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್) – 232; ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ P. (ಬಿಜೆಪಿ) – 168.
- ವಾರ್ಡ್ 5 – ಮಾಲೇಶ್ವರ (ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಎ’): ಹನೀಫ್ ಕೆ.ಎಂ. (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್) – 297; ಪ್ರಕಾಶ್ N.K. (ಬಿಜೆಪಿ) – 213.
- ವಾರ್ಡ್ 6 – ಕಡಬ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ): ನೀಲಾವತಿ ಶಿವರಾಮ್ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್) – 314; ಪ್ರೇಮಾ (ಬಿಜೆಪಿ) – 176; ಆಲೀಸ್ ಚಾಕೋ (ಪಕ್ಷೇತರ) – 16; ಸ್ವಾಲಿಯತ್ ಜಸೀರಾ (SDPI) – 78.
- ವಾರ್ಡ್ 7 – ಪಣೆಮಜಲು (ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಬಿ’): ರೋಹಿತ್ ಗೌಡ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್) – 333; ಗಣೇಶ್ ಗೌಡ (ಬಿಜೆಪಿ) – 248.
- ವಾರ್ಡ್ 8 – ಪಿಜಕ್ಕಳ (ಸಾಮಾನ್ಯ): ದಯಾನಂದ ಗೌಡ ಪಿ (ಬಿಜೆಪಿ) – 386; ಅಶ್ರಫ್ ಶೇಡಿಗುಂಡಿ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್) – 184.
- ವಾರ್ಡ್ 9 – ಮೂರಾಜೆ (ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ‘ಎ’): ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್) – 263; ಕುಂಞಣ್ಣ ಕುದ್ರಡ್ಕ (ಬಿಜೆಪಿ) – 235; NOTA – 5.
- ವಾರ್ಡ್ 10 – ದೊಡ್ಡಕೊಪ್ಪ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ): ಗುಣವತಿ ರಘುರಾಮ (ಬಿಜೆಪಿ) – 393; ತುಳಸಿ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್) – 258; NOTA – 9.
- ವಾರ್ಡ್ 11 – ಕೋಡಿಂಬಾಳ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ): ಅಕ್ಷತಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ (ಬಿಜೆಪಿ) – 265; ಜ್ಯೋತಿ ಡಿ. ಕೋಲ್ಪೆ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್) – 255.
- ವಾರ್ಡ್ 12 – ಮಜ್ಜಾರು (ಪ.ಜಾ.): ಮೋಹನ (ಬಿಜೆಪಿ) – 306; ಉಮೇಶ್ ಮಡ್ಯಡ್ಕ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್) – 238; NOTA – 2.
- ವಾರ್ಡ್ 13 – ಪುಳಿಕುಕ್ಕು (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ): ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್) – 315; ಸದಾನಂದ ನಾಯ್ಕ (ಬಿಜೆಪಿ) – 264.
- ಒಟ್ಟು: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ – 8 ಸ್ಥಾನಗಳು: ಬಿಜೆಪಿ – 5 ಸ್ಥಾನಗಳು.
