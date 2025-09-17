ಜಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದ ಜೊತೆ ಹಿಂದೂ ಜಾತಿ ಕಾಲಂ ಗೊಂದಲ: ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಹೀಗಿದೆ
ಜಾತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತಾಂತರಿತ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಮೂಲ ಜಾತಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪಕ್ಷಗಳ ಗುದ್ದಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
Published : September 17, 2025 at 7:42 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಇದೇ ಸೆ. 22ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಜಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತಾಂತರಿತ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಮೂಲ ಜಾತಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಿರುವುದು ಇದೀಗ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನಿದು ಜಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮತಾಂತರ ಜಾತಿ ಕಾಲಂ ವಿವಾದ ಎಂಬ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸೆ.22 ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಅ.7ರ ತನಕ ನಡೆಯಲಿರುವ 16 ದಿನಗಳ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 1.75 ಲಕ್ಷ ಗಣತಿದಾರರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸುಮಾರು 7 ಕೋಟಿ ಜನರನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಮೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ 60 ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಜಾತಿ ಉಪಜಾತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ 1,561 ಜಾತಿ, ಉಪಜಾತಿಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಜಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜೊತೆ ಮೂಲ ಜಾತಿ ಹೆಸರು: ಜಾತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತಾಂತರಿತ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಮೂಲ ಜಾತಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಇದೀಗ ರಾಜಕೀಯ ಗುದ್ದಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಜಾತಿಗಳಿಂದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರವಾಗಿರುವವರು ಅವರ ಮೂಲ ಜಾತಿ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಜಾತಿಗಳಿಂದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರವಾಗಿರುವವರು ಅವರ ಮೂಲ ಜಾತಿ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇತರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಗಳ (ಒಬಿಸಿ) ಒಳಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಜಾತಿಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 33 ಮತಾಂತರಿತ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಮೂಲ ಜಾತಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಜಾತಿ ಕೋಡ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ (A-0020), ಬಣಜಿಗ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ (A-0127), ಬಾರಿಕಾರ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ (A-0145), ಬೆಸ್ತರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ (A-0174), ಬಿಲ್ಲವ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ (A-0202), ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ (A-0217), ಚರೋಡಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ (A-0252), ದೇವಾಂಗ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ (A-0313), ಈಡಿಗ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ (A-0332), ಗೊಲ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ (A-0393), ಗೊಂಡ ಲಾಲಗೊಂಡ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ (A-0395), ಗೌಡಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ (A-0426), ಜಲಗಾರ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ (A-0514), ಜಂಗಮ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ (A-0557), ಕಮ್ಮ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ (A-0619), ಕಮ್ಮನಾಯ್ಡು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ (A-0621) ನಮೂದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕಂಸಾಳಿ/ಕಂಸಾಳೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ (A-0630), ಕುರುಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ (A-0810), ಮಡಿವಾಳ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ (A-0902), ಮಾಂಗ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ (A-0924), ಮೊದಲಿಯಾರ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ (A-0969), ನಾಡಾರ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ (A-1025), ನೇಕಾರ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ (A-1072), ಪಡಯಾಚಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ (A-1094), ರೆಡ್ಡಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ (A-1223), ಸೆಟ್ಟಿ ಬಲಿಜ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ (A-1294), ಸುದ್ರಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ (A-1361), ತಿಗಳ/ಥಿಗಳ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ (A-1422), ವೈಶ್ಯ/ಶೆಟ್ರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ (A-1491), ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ (A-1537), ಒಕ್ಕಲಿಗ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ (A-1542), ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ (A-1545), ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರ ಹೊಂದಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (A-1233) ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಜಾತಿಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಧರ್ಮದ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ 11 ಆಯ್ಕೆಗಳು: ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಯಲ್ಲಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 11 ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 7 ಅಧಿಸೂಚಿತ ಧರ್ಮದ ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ. ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 7 ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದು, ಇಸ್ಲಾಂ, ಕ್ರೈಸ್ತ, ಜೈನ್, ಸಿಖ್, ಬೌದ್ದ, ಪಾರ್ಸಿ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಸ್ತಿಕ, ಧರ್ಮದ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತಿಳಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇತರೆ ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮದ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ 11 ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಗಳ ಆಯೋಗ ಹೇಳುವುದೇನು? ಜಾತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತಾಂತರಿತ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಮೂಲ ಜಾತಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಗೊಂದಲ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಹೊರಟಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಹಿಂದು ಜಾತಿಗಳ ನಡುವೆ ಎಳೆದು ತಂದು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳನ್ನು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಧುಸೂದನ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜನ ತಾವು ಇಂಥ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವುದರ ಮೇಲೆ ಆ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು, ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಕಾಂತರರಾಜು ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವವಾಗಿದೆ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ವರದಿ ನೀಡುವಾಗ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. ಈಗಲೇ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದರೆ ಅಥವಾ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಗೊಂದಲ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಈಗ ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಮೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ಜನ ಹೇಳುವ ಜಾತಿ ಜಾತಿಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈಗಿರುವ ಜಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಪ್ರಮೇಯ ಇಲ್ಲ. ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ತಜ್ಞರು ಅದನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
