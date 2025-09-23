ಸುಭದ್ರಾ ಆನೆಗಾಗಿ ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠ, ಹೊನ್ನಾಳಿಯ ಹಿರೇಕಲ್ಮಠದ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ
ಸುಭದ್ರಾ ಆನೆಗಾಗಿ ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಮತ್ತು ಹೊನ್ನಾಳಿಯ ಹಿರೇಕಲ್ಮಠದ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
Published : September 23, 2025 at 8:58 PM IST
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ನೂರುಲ್ಲಾ . ಡಿ
ದಾವಣಗೆರೆ: ಸುಭದ್ರಾ ಆನೆ ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಸೇವಕಿ. ಮಠಕ್ಕಾಗಮಿಸುವ ಭಕ್ತರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಆನೆಯೂ ಹೌದು. ಆದರೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸುಭದ್ರಾ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಳು. ಮಠದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಆನೆಯನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿತ್ತು. ಸಕ್ರೆಬೈಲ್ ಆನೆ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಭದ್ರಾ ಬಳಿಕ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ನಮ್ಮ ಮಠಕ್ಕೆ ಆನೆ ಬೇಕು ಎಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾಳಿಯ ಹಿರೇಕಲ್ಮಠ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಮಠದ ಭಕ್ತರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಆನೆಯನ್ನು ಮಠಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಆನೆಗಾಗಿ ಎರಡು ಮಠಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಈ ಆನೆ ನಮ್ಮದು, ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಲಾರಿ ಸಮೇತ ಹಿರೇಕಲ್ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಇದು ನಮಗೆ ಸೇರಿದ ಆನೆ. ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಅವರು ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷಯ ಇಡೀ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಆವರಿಸಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಯ ಭಕ್ತರು ಮಠಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಠಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಆನೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟೇವು, ಆನೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರೆಲ್ಲಾ ಹಠ ಹಿಡಿದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿಗುವಿನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು.
ಸುಭದ್ರಾ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಗ್ಯಾಂಗ್ರಿನ್, ಶುಗರ್ ಹಾಗೂ ಬಿಪಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಸಾಕಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು 2019ರಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸಕ್ರೆಬೈಲ್ ಆನೆ ಬಿಡಾರಕ್ಕೆ ಆನೆಯನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆನೆಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಆನೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮುಂದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲು, ಹೊನ್ನಾಳಿಯ ಹಿರೇಕಲ್ಮಠದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಆನೆಯನ್ನು ಇಂತಿಷ್ಟು ಹಣ ಕಟ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಿತ್ತು.
ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದ ಆನೆಯನ್ನು ಸಕ್ರೆಬೈಲ್ ಆನೆಬಿಡಾರದಿಂದ 12.20 ಲಕ್ಷ ರೂ ಕೊಟ್ಟು ಹಿರೇಕಲ್ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಆನೆಯನ್ನು ಹಿರೇಕಲ್ಮಠದಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ನಾಲ್ಕು ಟನ್ ಇದ್ದ ಆನೆ ಈಗ ಎಂಟು ಟನ್ ತೂಕದ ಜೊತೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದಿಂದ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನಾಳಿಯ ಜನತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸುಭದ್ರೆ ಅಂತಾ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದವರು ನಮಗೆ ಆನೆ ಬೇಕು, ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಹಿರೇಕಲ್ಮಠದ ಶ್ರೀಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಜನರ ಜೊತೆ ಬೆರೆತಿರುವ ಸುಭದ್ರೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಂ.ಪಿ.ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆನೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ಕೊಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿರೇಕಲ್ಮಠದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಒಡೆಯರ್ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಸುಭದ್ರಾ ಆನೆ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದ್ದು ಹೌದು. ಆನೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸಕ್ರೆಬೈಲ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಪದೇ ಪದೇ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೀಡಾದಾಗ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಕ್ರೆಬೈಲ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಗುಣಮುಖವಾದ ಆನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಉಡುಪಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಇಚ್ಛಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆನೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಆ ಆನೆ ಬೇಡ ಎಂದಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಠಕ್ಕೆ ಆನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಸಕ್ರೆಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಆನೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಉಡುಪಿ ಮಠದವರು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ ವೈದ್ಯ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆನೆ ಹಿರೇಕಲ್ಮಠಕ್ಕೆ ಕೊಡಲು ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಗುರುಗಳ ಅನುಮತಿ ಬೇಕು ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿತ್ತು. ಆಗ ನಾವು ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಶಾಂತನಗೌಡ್ರು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಂ.ಪಿ.ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಉಡುಪಿ ಮಠದ ಗುರುಗಳ ಬಳಿ ಹೋದಾಗ, ಗುರುಗಳು ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಆನೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು.
ಉಡುಪಿ ಮಠದವರು ನಮಗೆ ಆನೆ ಬೇಡ ಎಂದು ಇಲಾಖೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಲು ಬರಲ್ಲ, ಆನೆಯ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೊನ್ನಾಳಿ ಹಿರೇಕಲ್ಮಠವೇ ಭರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದು ಸಾಕಲು ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ಆನೆ ಕೊಟ್ಟವರು, ಇದೀಗ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ನಾವು ಮಾತ್ರ ಏನೂ ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಬಂದರೆ ಭಕ್ತರು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯ ಭಕ್ತರ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಘರ್ಷ ಆಗ್ಬಾರದು. ಸುಭದ್ರಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಭದ್ರವಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಆನೆ ಇರಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪರಿಸರ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಆನೆ ಸಿಹಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಏಳು ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ನದಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಆನೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ದುಸ್ಸಾಹಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಅವರದ್ದೇ ಮಠದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿರುವುದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ರೀಗಳು ಹೇಳಿದರು.
ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಂ.ಪಿ.ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಆನೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದವರು ಸಕ್ರೆಬೈಲ್ ಆನೆ ಬಿಡಾರಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹಿರೇಕಲ್ಮಠದ ಶ್ರೀಯವರು ಮಠಕ್ಕೆ ಆನೆ ಬೇಕೆಂದು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುವ ವೇಳೆ ಈ ಆನೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆನೆಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಗಂಭೀರ ಖಾಯಿಲೆಗೆ ಆನೆ ತುತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಹಿರೇಕಲ್ಮಠದಿಂದ ಆ ಆನೆಗಾಗಿ 12-13 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 32 ವರ್ಷದ ಆನೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಆನೆ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಟನ್ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವ ಆನೆ ಎಂಟು ಟನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಹಿರೇಕಲ್ಮಠದ ಆನೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮೊದಲ ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಉಡುಪಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಆನೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಎರಡನೇ ಆದೇಶ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆನೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಬಂದಾಗ ಭಕ್ತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಆನೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಲಾರಿ ಸಮೇತ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ಹಿರೇಕಲ್ಮಠದ ಭಕ್ತರು ಆನೆಯನ್ನು ಕಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದರು. ಸುಭದ್ರಾ ನಮ್ಮವಳು, ನಮಗೆ ಸೇರಬೇಕೆಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ಹಿರೇಕಲ್ಮಠದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಆನೆ ಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ಎರಡು ಮಠಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆನೆ ಏರಿಸಲು ಲಾರಿ ಸೇರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಗ ಭಕ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆನೆಯನ್ನು ಒಯ್ಯಲಿಲ್ಲ. ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಾಸ್ತವ ತಿಳಿಸಿ ಆನೆಯನ್ನು ಹಿರೇಕಲ್ಮಠದಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆನೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಉಡುಪಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಆನೆ ಕೊಡಲಿ ಎಂದು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ವಿಘ್ನ: ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಗಣತಿದಾರರು