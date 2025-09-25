ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೈರಪ್ಪನವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಗಣ್ಯರು
ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೈರಪ್ಪನವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಗಣ್ಯರು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 25, 2025 at 3:56 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಖ್ಯಾತ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ, ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೈರಪ್ಪನವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದ್ದು ರಾಜಕೀಯ, ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ತಾರಾ ಅನುರಾಧಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಭೈರಪ್ಪನವರ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ಕೇವಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೂ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಮೊದಲು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತದಾನ ನಾಟಕ ಮಾಡುವಾಗ. ಬಳಿಕ ಅವರ ಜೊತೆ ಬೆರೆತು ಮತನಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಹಲವು ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಭೈರಪ್ಪನವರು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನ ಹತ್ತಿರ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. 'ಪರ್ವ' ನನಗಿಷ್ಟವಾದ ಕಾದಂಬರಿ. ಐದಾರು ಬಾರಿ ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಓದುಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಂತಹ ಮಂಥನಕ್ಕೆ ಬಿಡುವ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಗೌರವದಿಂದ ಕಳಿಸಬೇಕು. ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲಿರಲಿ ಎಂದರು.
ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗಾಭರಣ ಮಾತನಾಡಿ, ಕನ್ನಡ ಸಾರಸ್ವತ ಲೋಕದ ಕಾದಂಬರಿಯ ಸಾಮ್ರಾಟ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೈರಪ್ಪನವರು ಜನರ ಅಸ್ಮಿತೆ, ಮೇರು ಕಲ್ಪನೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟವರು. ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕರು. 1955ರಿಂದ ಮೊದಲು ಕಾದಂಬರಿಯಾನ ಶುರುಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಬರೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾದಂಬರಿಯೂ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಓದುವಂತಹದ್ದು. ಅವರನ್ನು ನಾವು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಭಂಡಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಮಾನಸ ಗುರುಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಗಿರಿಜಾ ಲೋಕೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಭೈರಪ್ಪನವರ ಅಗಲಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಜಾರಿನ ಸಂಗತಿ. ಅವರು ಬರೆದ ಕಥೆ, ಕಾದಂಬರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವತೆ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗಿದ್ದೆ. ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದರು.
ನಟ ತಬಲನಾಣಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೀರಿ ಬೆಳೆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಮುಂದಿನ ಜನರೇಶನ್ ಗೆ ಅವರು ಬರೆದ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಿವೆ. ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಒಂದು ಗ್ಯಾಲರಿ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಶಾಂತಿ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.
ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ನಾಳೆ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ- ಸಚಿವ ತಂಗಡಗಿ: ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೈರಪ್ಪನವರ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಬರೆದ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿವೆ. ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿವೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ನಾಳೆ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಸ್.ಎಲ್.ಬೈರಪ್ಪನವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಚಿಂತನೆಯ ಲೇಖಕರಾಗಿದ್ದರು. ದೇಶದ ಪರವಾಗಿ ಅನೇಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪದ್ಮಶ್ರೀ, ಪದ್ಮಭೂಷಣ, ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಲಭಿಸಿವೆ. ಎಂದಿಗೂ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಬೀಗಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಕಾನೂನು ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಸ್.ಎಲ್.ಬೈರಪ್ಪನವರು ಕನ್ನಡದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಭೈರಪ್ಪನವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಸ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರದ, ಸಾರಸ್ವತ ಲೋಕದ ಆಸ್ತಿ. ಸತ್ಯದ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರದ್ದು. ಯಾರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೂ, ವಿರೋಧಿಸಿದ್ರೂ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯದ ಪರ ನಿಂತು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಚವರು. ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಮಾರಕ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ಮಾರಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಸ್.ಎಲ್.ಬೈರಪ್ಪನವರು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿ. ನೇರ ನುಡಿಗಳಿಂದ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಹಲವು ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಾಗಿವೆ. ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ದೃಶ್ಯಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಗಲಿಕೆಯ ನೋವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.
ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಎಸ್.ಎಲ್.ಬೈರಪ್ಪನವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ಸಮುದಾಯಗಳು ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರಹಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದವರು ಎಂದರು.
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯೆ ಉಮಾಶ್ರೀ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಸ್.ಎಲ್.ಬೈರಪ್ಪನವರು ನಾಡು ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅದ್ಬುತ. ಅಂತವರ ಅಗಲಿಗೆ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ಇಡೀ ನಾಡಿಗೆ ಅವರ ಆಗಲಿಕೆಯಿಂದ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ಕೆಲವು ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಬಂತು. ಅಂತಹವರು ಇಂದು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.
