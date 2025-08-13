ಮಂಗಳೂರು: ಪಿಲಿಕುಳ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ವಿಷ ಸೇರಿಸಿದ ಮಾಂಸ ನೀಡಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಸಂಚು ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಉದ್ಯಾನವನದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೈ ಕಾವೂರು ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?: ಈ ಹಿಂದೆ ಪಿಲಿಕುಳ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಖಾದರ್ ಎಂಬುವವರು ಮಾಂಸ ಪೂರೈಸುವ ಟೆಂಡರುದಾರರಾಗಿದ್ದು, ಇವರ ನಿರ್ದೇಶನಂತೆ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಹಾಗೂ ಹನೀಫ್ ಮಾಂಸ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ನಡುವೆ ಆಗಸ್ಟ್ 7 ರಂದು ಉದ್ಯಾನದ ನೌಕರ ಹರೀಶ್ಗೆ ಹನೀಫ್ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಂಡರುದಾರರು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಂಸದ ಜೊತೆ ಕೊಳೆತ ಅಥವಾ ವಿಷ ಬೆರೆಸಿರುವ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಟೆಂಡರುದಾರರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಹನೀಫ್ ತಾನು ತಂದಿರುವ ಮಾಂಸವನ್ನು ಹಾಕಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಹುನ್ನಾರ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಾನದ ವೈಧ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಡಾ. ದಿವ್ಯಾ ಗಣೇಶ್ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಆಗಸ್ಟ್ 8 ರಂದು ಉದ್ಯಾನವನದ ನೌಕರ ಹರೀಶ್ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು. ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪೊಲೀಸರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಹರೀಶ್ ಮತ್ತು ಹನೀಫ್ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ತುಣುಕು ಮತ್ತು ಅಬ್ಬಾಸ್ ಹಾಗೂ ಹನೀಫ್ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾರ ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಉದ್ಯಾನವನದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೈ ಕಾವೂರು ಠಾಣೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಈ ಕುರಿತು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಉದ್ಯಾನವನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಎಂಬುದು ಆಡಿಯೋದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಎರಡು ಹುಲಿಮರಿ ಸಾವು, ಹಸಿವು- ನಿತ್ರಾಣದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟ ಶಂಕೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವ ಆನೆಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ: ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಬಿಡಾರದ ಮರಿಗಳಿಗೆ ತುಂಗಾ, ಚಾಮುಂಡಿ ಹೆಸರು ನಾಮಕರಣ