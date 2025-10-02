ETV Bharat / state

ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಆನೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಚಿತ್ತಾರ

ಜಂಬೂಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಗಜಪಡೆಗಳ ಮೈಮೇಲೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ತಾರ ಬಿಡಿಸಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆನೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಚಿತ್ತಾರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 2, 2025 at 12:33 PM IST

2 Min Read
ಮೈಸೂರು: ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೇ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಂಬೂಸವಾರಿ. ಜಂಬೂಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅಭಿಮನ್ಯು ನೇತೃತ್ವದ 14 ಗಜಪಡೆಗಳ ಮೈಮೇಲೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ತಾರ ಬಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಅಣಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್​ ಅಭಿಮನ್ಯು 6ನೇ ಬಾರಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರಲಿದ್ದು, ಇತರ 13 ಆನೆಗಳು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲಿವೆ. ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ 14 ಆನೆಗಳಿಗೂ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ನಾಗಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ್ ಅವರು ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಬಣ್ಣ ಬಳಸಿ ಆಕರ್ಷಕ ಚಿತ್ತಾರಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆನೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಚಿತ್ತಾರ (ETV Bharat)

ಈ ಬಣ್ಣ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದರೆ ಸಾಕು ಅಳಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣವನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಆನೆಯ ಮುಖದ ಹುಬ್ಬಿನ ಮೇಲೆ ಗಂಡಭೇರುಂಡ, ಕಿವಿಗೆ ಶಂಖ, ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಮರದ ಬಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಲಾಂಛನ ಚಿತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೂವು, ಬಳ್ಳಿ, ಎಲೆ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಾಗಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ವೇಳೆ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ ಎಡಬಲದಲ್ಲಿ ಕುಮ್ಕಿ ಆನೆಗಳಾದ ಕಾವೇರಿ, ರೂಪ ಸಾಥ್ ನೀಡಲಿವೆ. ನಿಶಾನೆ ಆನೆಯಾಗಿ ಧನಂಜಯ, ನೌಫತ್ ಆನೆಯಾಗಿ ಗೋಪಿ, ಸಾಲಾನೆಗಳಾಗಿ ಮಹೇಂದ್ರ, ಶ್ರೀಕಂಠ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕಂಜನ್, ಭೀಮ, ಏಕಲವ್ಯ, ಪ್ರಶಾಂತ, ಸುಗ್ರಿವ, ಹೇಮಾವತಿ ಆನೆಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಲಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಸರಾ ಜಂಬೂಸವಾರಿ: ಭೀಮನ ತೂಕ 440 ಕೆ.ಜಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಉಳಿದ ಆನೆಗಳ ತೂಕ ಹೀಗಿದೆ

ಸಂಜೆ 4.42ರಿಂದ 5.06ರ ನಡುವೆ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಜಂಬೂಸವಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ಅಭಿಮನ್ಯು ಆನೆ ಅರಮನೆ ಬಳಿಯಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತು ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ, ಸಯ್ಯಾಜಿರಾವ್ ರಸ್ತೆ, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ವೃತ್ತ, ಬಂಬೂ ಬಜಾರ್ ಮೂಲಕ ಬನ್ನಿಮಂಟಪದವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 5 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರ ಸಾಗಲಿದೆ. ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಕಲಾತಂಡಗಳು ಸಾಥ್​ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗುಗೊಳಿಸಲಿವೆ.

ಆಯುಧ ಪೂಜೆಯ ದಿನವಾದ ನಿನ್ನೆ(ಬುಧವಾರ) 14 ದಸರಾ ಆನೆಗಳ ತೂಕ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಭೀಮ ಆನೆಯ ತೂಕ 440 ಕೆ.ಜಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಗಜಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಇವನೇ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶಿಬಿರಗಳಿಂದ ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಆನೆ ಎಷ್ಟು ತೂಕವಿತ್ತು, ಈಗ ಎಷ್ಟು ತೂಕವಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಆನೆಗಳನ್ನು ತೂಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಚೇರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆನೆಗಳಿಗೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

ಇಂದು ಸಂಜೆ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಯ ನಾಯಕ ಅಭಿಮನ್ಯು 750 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿದೇವತೆ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗುವ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

