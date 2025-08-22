ETV Bharat / state

ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರಿಗೂ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೇಂದ್ರ ತೆರಿಗೆ ಪಾಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ...: ಸಿಎಂ - CM SIDDARAMAIAH

ಅನುದಾನ ತಾರತಮ್ಯ, ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುದಾನ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂಬಂಧ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರು.

CM Siddaramaiah
ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 22, 2025 at 8:11 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆಗೂ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಅವರಿಂದಲೇ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಪಡೆದು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿಂದು ಅನುದಾನ ತಾರತಮ್ಯ, ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುದಾನ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂಬಂಧ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, 2014-15ರಲ್ಲಿ 16.63 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಕೇಂದ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಈಗ 50.65 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಅನುದಾನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡಲೇ ಬೇಕು. ಬಿಜೆಪಿ ಹೇಳುವ ಮಾತು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದ ಮಾತು. ಡಿಸಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ 224 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ (ETV Bharat)

ನಾನು ಅನುದಾನ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದರು. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ. 692 ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು, ಅದರಲ್ಲಿ 264 ಭರವಸೆ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಉಳಿದವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈಡೇರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನುಡಿಂದತ ನಡೆದ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಎದೆತಟ್ಟಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಯಾವ ಸದಸ್ಯರೂ ಅನುಮಾನಪಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ.‌ ನಾವು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸರ್ಕಾರ. ಜನರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಅವರಿಂದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ಆ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ: ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಮೊದಲು 75% ಕೇಂದ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು.‌ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು 25% ಇತ್ತು. ಈಗ ಅದು 40%-42% ಗೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 60-65% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಹೊರಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೇಕೆದಾಟಿಗೆ ಏಕೆ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ: ಈ ಬಾರಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಹಲವೆಡೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಕೆಆರ್‌ಎಸ್‌ನಿಂದ 177.25 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಗೆ ಏಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 177.25 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಕೊಡಲು ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನೂ ಕೊಡಲು ಆಗುತ್ತದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ವಿರೋಧ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.

ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ತುಂಗಾಭದ್ರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮನೆಗಳು ಹಾನಿ, ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 8,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. 2.70 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣ ಇಲ್ಲದೇ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿರಿ.‌ ನೀವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ನಾವು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಆಗಿಲ್ಲ.‌ 2013-17 ಅದೊಂದು ಸುವರ್ಣ ಯುಗ. ಆಗ ದುಡ್ಡಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಿಲ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು.‌

ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 55,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಜುಲೈ ವರೆಗೆ ನಾವು 96,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತಾ? ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ತಲಾ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ತಲಾ ಆದಾಯ 2,04,000 ರೂ‌‌ಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಂ. ಒನ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಮೇಲೆ 500 ಕೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಕಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಮಾಣ 23% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ 28% ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ತಲಾ ಆದಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಸದನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹಣ ಬಾರದ ಕಾರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ: ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ತಲಾ ಆದಾಯ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಕೊಂಡು ಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 60,000 ರೂ. ಹಣ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆಗೆ 5300 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರು. ಆದರೆ ಈವರೆಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಕೊಡದ ಕಾರಣ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 80,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಮಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ.‌ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಗತಿ ಎಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ತೆರಿಗೆ ಪಾಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಅನುದಾನ ಕೊಡಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದರು.

ಈ ವೇಳೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ 25 ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀರ. ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಹಾಕಿರುವುದು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊಂದು ತೆರಿಗೆ ಹಾಕಿರುವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಜೆಡಿಎಸ್-ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಬಾವಿಗೆ ಇಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಅವರಿಂದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ಆ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರು.

