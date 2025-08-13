ಬೆಂಗಳೂರು: ಆಸೆ ಇರಬೇಕು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಆದರೆ ದುರಾಸೆ ಇರಬಾರದು. ಆಸೆಯೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೀತಿ ಪಾಠ ಹೇಳಿದರು.
ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅಶ್ವತ್ಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಮಧ್ಯೆ ವಾಕ್ಸಮರದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, "ನಮ್ಮ ಮಾತು ನಡೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಪಕ್ಷ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದು ಸರಿ. ರಚನಾತ್ಮಕ ಟೀಕೆ ಸರಿ. ಆದರೆ ಸೀನಿಯರ್ಗಳು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಜೂನಿಯರ್ಗೆ ಮಾದರಿ ಆಗಬೇಕು" ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.
"ನಾನು 9 ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಡಿಕೆಶಿ 8 ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಶೋಕ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ, "ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಡಿಕೆಶಿ 9 ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು. "ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ನಾನು 13 ಸಲ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು. ನಾನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಸೋತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಸಿಎಂ ಸಮಜಾಯಿಶಿ ನೀಡಿದರು.
ಯಾಕಪ್ಪ ನನ್ನ ಕಳಿಸುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಿಯಾ?: ಈ ವೇಳೆ "ಈಗ ನೀವು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿ" ಎಂದು ಅಶೋಕ್ ಹೇಳಿದರು. "ಯಾಕಪ್ಪ ನನ್ನ ಕಳಿಸುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಯಾ?" ಎಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, "ಆರ್.ಅಶೋಕ್, ನೀವೇ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಿದ್ರಿ" ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿದರು.
ನನಗೆ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಹೋಗುವ ಇಷ್ಟ ಈಗಿಲ್ಲ.. ಆಗಿತ್ತು!: "ಈ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ಸಂಸತ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅದು ಇಲ್ಲ. ಎರಡು ಸಲ ನನ್ನನ್ನು ಜನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಈಗ ಸಂಸತ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಸತ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಸೆ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, ಆಸೆ ಇರಬೇಕು, ದುರಾಸೆ ಇರಬಾರದು. ಆಸೆಯೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ" ಎಂದು ಸಿಎಂ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಟೀಕೆ ಮಾಡಿ, ಆದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಪದ ಬಳಕೆ ಬೇಡ, ರಚನಾತ್ಮಕ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬೃಹಸ್ಪತಿಗಳಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿಯೋರೇ. ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಿರಿಯರು ಮಾದರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರವರ ಆತ್ಮವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೋವು ಆಗುವಂತೆ ಮಾತಾಡಬಾರದು. ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.
ನನಗೂ ಬಿಸಿ ರಕ್ತ ಇದೆ: ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, "ನನಗೂ ಬಿಸಿ ರಕ್ತ ಇದೆ. ಆ ಬಿಸಿ ರಕ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೇನೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ಆತ್ಮಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾದಾಗ ನೋವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಎಂಟು ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ, ಬಂಗಾರಪ್ಪ, ಕೆ.ಹೆಚ್ ರಂಗನಾಥ್, ಕೆ.ಎಚ್ ಪಾಟೀಲ್, ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ ಇಂಥವರೆಲ್ಲರ ಜತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಜಾರ್ಜ್ ಹಿರಿಯರು, ಅವರಿಗೆ ಅಸಮರ್ಥ ಅಂದಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಜಾರ್ಜ್ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು, ಅವರು ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ತಾಲೂಕು ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದೆ. ಅವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆದರೆ ನಾನು ಸಹಿಸಲ್ಲ. ನಾನು ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಾನೂ ಮನುಷ್ಯನೇ" ಎಂದರು.
