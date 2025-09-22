ETV Bharat / state

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ: ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಚಾಲನೆ

ಮೈಸೂರಿನ ಕುಪ್ಪಣ್ಣ ಪಾರ್ಕ್​ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ ದಸರಾ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

DASARA FLOWER SHOW
ದಸರಾ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಚಾಲನೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 22, 2025 at 4:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮೈಸೂರು: ದಸರಾ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಇಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

ನಗರದ ಕುಪ್ಪಣ್ಣ ಪಾರ್ಕ್​ನಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಸಿಎಂ, ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

dasara flower show
ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಕಲಾಕೃತಿ (ETV Bharat)

ಗಾಂಧಿ ಮಂಟಪ: ಈ ಬಾರಿ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ದಿನವೇ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿರುವ ಗಾಜಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷ ಗುಲಾಬಿ ಹೂಗಳಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗಾಂಧಿ ಮಂಟಪದ ಆಕೃತಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಂಡಿ ಯಾತ್ರೆಯ ಚಿತ್ರಣ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನೋಡುಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.

dasara flower show
ಮೈಸೂರು ಅರಸರ ಪ್ರತಿಮೆ (ETV Bharat)

ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಾದ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ, ಯುವನಿಧಿ ಹಾಗೂ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಹೂಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರದ ವೇಳೆ ನಡೆಸಿದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಕರ್ನಲ್ ಸೋಫಿಯಾ ಖುರೇಷಿ, ವಾಯುಪಡೆಯ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ವ್ಯೋಮಿಕಾ ಸಿಂಗ್​ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆರ್ಮಿ ಟ್ರಕ್, ಏರ್​ಜೆಟ್ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಯನ್ನು ಗುಲಾಬಿ, ಸೇವಂತಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೂಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

dasara flower show
ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತ ಕಲಾಕೃತಿ (ETV Bharat)

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 60 ಸಾವಿರ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಕುಪ್ಪಣ್ಣ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ಹೂಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂದಿ, ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂಬಾರಿ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಗುಲಾಬಿ ಹೂಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಾಜಿನ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಹಸಿರು ಚಪ್ಪರ ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಬಾರಿ ಫುಡ್​​ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳು ಕೂಡ ದೊರೆಯಲಿವೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರವರೆಗೆ ದಸರಾ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶ ಇರಲಿದೆ.

dasara flower show
ದಂಡಿ ಯಾತ್ರೆ ಕಲಾಕೃತಿ (ETV Bharat)

ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ರಂದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ, 24ರಂದು ಪುಷ್ಪ ರಂಗೋಲಿ, 25ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಪುಷ್ಪ ಕಲೆ ಹೂಗಳ ಜೋಡಣೆ, 26 ರಂದು ತರಕಾರಿ ಕೆತ್ತನೆ, 27ರಂದು ಇಕೆಬಾನ, 28ರಂದು ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಕರ್ಜನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

dasara flower show
ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕಲಾಕೃತಿ (ETV Bharat)

ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಡಾ.ಹೆಚ್.ಸಿ.ಮಹದೇವಪ್ಪ, ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಸಚಿವರಾದ ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದ ಸುನೀಲ್ ಬೋಸ್, ಶಾಸಕರಾದ ಹರೀಶ್ ಗೌಡ, ಅನಿಲ್ ಚಿಕ್ಕಮಾದು, ದರ್ಶನ್ ಧ್ರುವನಾರಾಯಣ್, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪುಷ್ಪಾ ಅಮರನಾಥ್, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರು ಇದ್ದರು.

dasara flower show
ಹೂಗಳಿಂದ ಮೂಡಿದ ಡಾಲ್ಫಿನ್​ (ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತೆ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ, ಮಮತೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಕೇತ: ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್

dasara flower show
ಹೂಗಳಿಂದ ಅರಳಿದ ನಂದಿ (ETV Bharat)

For All Latest Updates

TAGGED:

ದಸರಾ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನCM SIDDARAMAIAHMYSURUMYSURU DASARA 2025DASARA FLOWER SHOW

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಇಂದಿನಿಂದ GST ಎಫೆಕ್ಟ್​; ಕಾರು - ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ!

ಆಕ್ಷೇಪ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ವಿವಾದಿತ 33 ಜಾತಿ ಹೆಸರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ: ಮಧುಸೂದನ್ ನಾಯ್ಕ್

ದಸರಾದಲ್ಲಿ ದಹಿಸುವ ರಾವಣ ಪ್ರತಿಮೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬ; ಇದು ಐದು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯ

ಯುಪಿಎಸ್​​ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸಾದ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್​ ಕ್ರಿಕೆಟರ್; 25 ಶತಕ, 57 ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದ ಇವರು ಇಂದು IAS ಆಫೀಸರ್​

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.