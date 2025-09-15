ನಾನೂ ರೈತ, ನೀವೂ ರೈತರು, ಇದು ಕೃಷಿ ಮೇಳ: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ಮೇಳವನ್ನು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವ ಸಂಶೋಧನೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವಂತೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
Published : September 15, 2025 at 8:55 PM IST|
Updated : September 15, 2025 at 9:32 PM IST
ಧಾರವಾಡ: ನಾನೂ ರೈತ, ನೀವೂ ರೈತರು. ಇದು ಕೃಷಿ ಮೇಳ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋರೆಲ್ಲ ರೈತರೇ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ರೈತರ ಮೇಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.
ಧಾರವಾರ ಕೃವಿವಿ ಕೃಷಿಮೇಳ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಸಿಎಂ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಾನೂ 1983 ರಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಘದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಮೈಸೂರು ಅಖಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನೂ ಕೃಷಿಕನೇ. ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 140 ಕೋಟಿ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 7 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ನಾವೀಗ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ದೇಶ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಬಳಿಕ ನಾವು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾದೆವು. ಈಗಲೂ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ವೇಳೆಯ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯಷ್ಟು ಈಗ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು. ಇದನ್ನು ಕೃಷಿ ವಿವಿಯವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಆಹಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ? ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದೀಗ ನಾವು ಒಂದನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಅಚ್ಚರಿಯಿಲ್ಲ. ರೈತರು ಒಂದೇ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಬಾರದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಂದರು.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೋಗಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ, ಸಿರಿ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಕ್ಕರೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ವಿವಿ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು. ಆ ಸಂಶೋಧನೆ ರೈತರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು.ಲ್ಯಾಬ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುವುದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಲ್ಯಾಬ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಹೊಸ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಶೇ.40 ರಷ್ಟು ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶವಿದೆ. ಉಳಿದಿದ್ದು ಮಳೆಯಾಧಾರಿತ ಭೂಮಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೃಷಿ ವಿವಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯಾಗಬೇಕು. ಅದು ರೈತರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ರೈತರು ದಡ್ಡರಲ್ಲ, ನಮಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮುಂಚೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಸೇವಕರಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ. ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಂದು ಅದು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ನಡುವೆ ಕೃಷಿ ವಿವಿ ಸೇತುವೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದರು.
ನವಲಗುಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಳ್ಳ ಇದೆ. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಪ್ರವಾಹ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಕೂಡಲೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ವೇ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಮುಗಿದಿದೆ. 97 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈದ ಮಾದರಿ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಭಾಪತಿ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ, ಸಚಿವರಾದ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ, ಸಂತೋಷ ಲಾಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಇದ್ದರು.
