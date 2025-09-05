ಮುಡಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್; ವಿಚಾರಣಾ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಫಾರಸುಗಳೇನು?

ಮುಡಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ನೀಡಿದ ವಿಚಾರಣಾ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : September 5, 2025 at 10:17 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮುಡಾ 14 ನಿವೇಶನಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ನೀಡಿರುವ ಪಿ.ಎನ್.ದೇಸಾಯಿ ನೇತೃತ್ವದ ಏಕ ಸದಸ್ಯ ವಿಚಾರಣಾ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟು 80 ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ವಿಚಾರಣಾ ಆಯೋಗ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪಾರ್ವತಿ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಳಂಕದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದೆ.
ತೀವ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದ ಮುಡಾ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿಗೆ ನ್ಯಾ.ಪಿ.ಎನ್.ದೇಸಾಯಿ ನೇತೃತ್ವದ ವಿಚಾರಣಾ ಆಯೋಗ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ಪಡೆದಿರುವ ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಇದೀಗ ವಿಚಾರಣಾ ಆಯೋಗವೂ ಆರೋಪ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಡಾ ನಿವೇಶನ ಹಗರಣ ಆರೋಪದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಚಾರಣಾ ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನಿತ್ತು?: ವಿಚಾರಣಾ ಆಯೋಗದ ತನಿಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ 2006ರಿಂದ 2024ರ ಜುಲೈ 15ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಡಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಎಷ್ಟು ಬಡಾವಣೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ? ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ರಚಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸದೇ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಂತಹ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಜಮೀನನ್ನು ಬಡಾವಣೆ ರಚನೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆಯೇ?. ಯಾವುದೇ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸದೇ ಮತ್ತು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಜಮೀನನ್ನು ಬಡಾವಣೆ ರಚನೆಗೆ ಬಳಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೀಡಿರುವಂತಹ ವಿಧಾನಗಳೇನು? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರದ ಬಡಾವಣೆಗಳ ರಚನೆಗಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ನಿವೇಶನಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?. ಮುಡಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಿ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 2006 ರಿಂದ 2024 ರ ಜುಲೈ 15 ರವರೆಗೆ ನಡೆದಿರಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲಾ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ವರದಿ ಕೊಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಎಲ್ಲಾ ಅಕ್ರಮ ನಿವೇಶನಗಳು, ಪರ್ಯಾಯ ನಿವೇಶನಗಳು, ನಿವೇಶನ/ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಜಮೀನುಗಳು/ ನಿವೇಶನಗಳು/ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮುಡಾಕ್ಕೆ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು. ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಪರಿಹಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ/ಜಮೀನನ್ನು ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಸೂಕ್ತವಾದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಜರುಗಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುವಂತೆ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು.
ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮುಡಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪರಿಹಾರದ ಬದಲಾಗಿ ನಿವೇಶನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಮುಡಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿವಿಧ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಕಾನೂನುಬದ್ದವಾಗಿದೆಯೇ?. ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಸದರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಿ.ಎ. ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಡೆದಿರುವ ಅಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್: ಏಕಸದಸ್ಯ ವಿಚಾರಣಾ ಆಯೋಗ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿ ಬಂದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ನೀಡಿದೆ. ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ, ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಜಮೀನಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸುವುದು ಮೊದಲ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಜಮೀನನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಎರಡನೇ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು, ಅಂದರೆ ನಿವೇಶನಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. 'ಮುಡಾ' ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದು. ಒಟ್ಟು 72 ಎಕರೆ 34.08 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು 'ಮುಡಾ'ವು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರಗಳನ್ನು (O.Ms.) ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ 1095ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಯೋಗ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಆದರೆ ನೋಂದಾಯಿತ ಕ್ರಯಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಹಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮ, ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ವಿವಾದವನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು, ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಜಮೀನಿನ ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು 'ಮುಡಾ' ಮತ್ತು 'ಬಿಡಿಎ' ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯೂ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಯೋಗ ಗಮನಿಸಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಶಾಸನಬದ್ಧ ನಿಯಮ, ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಅಥವಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 'ಕೆಯುಡಿಎ' ನಿಯಮಗಳು 2009ರಿಂದ 'ಮುಡಾ'ವು ಸಾದೃಶ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಜಮೀನಿಗೆ ಪರಿಹಾರದ ಬದಲು ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಜಮೀನುಗಳಿಗೂ ಇದನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅಂತಹ ನಿಯಮವು ಅನ್ವಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ದೋಷಪೂರಿತವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ಕೇಸರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.464ರಲ್ಲಿನ ಡಿನೋಟಿಫೈಡ್ ಜಮೀನನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಭೂಮಾಲೀಕರು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಪರ್ಯಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗದ ಜಮೀನಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರೂ ಮತ್ತು 2017ರಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತರುವಾಯ 2022ರಲ್ಲಿ, ಇತರರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಯ ಒಂದು ವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ 50:50 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅದರಂತೆ ಕೆರಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.115/22 ಮತ್ತು 115/42ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಡಿನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ 'ಮುಡಾ'ದಿಂದ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಜಮೀನುಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಮತ್ತು ಕೇಸರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 464ರ ಜಮೀನಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿನೋಟಿಫೈಡ್ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅನುಸರಿಸಿದ ವಿಧಾನ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಡಿನೋಟಿಫೈಡ್ ಜಮೀನುಗಳ ಮೇಲೆ 'ಮುಡಾ'ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕು ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಸ್ವಾಧೀನವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಹಿಮಗಡ್ಡೆಯ ತುದಿ ಮಾತ್ರ, ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡ ರಚನೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು: ಮುಡಾ ನಿವೇಶನದ ಅಳತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಅರ್ಜಿಗಳು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಬಂದಿವೆ. ಅಳತೆ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಪರ್ಯಾಯ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೇ 2025ರವರೆಗೆ 'ಮುಡಾ'ದಿಂದ ಕಡತಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಅಭಾವದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಆಯೋಗವು ಮೇಲಿನ ಕಡತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು, ಇದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆ ನಿಯಮಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 'ಮುಡಾ'ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಹಂಚಿಕೆದಾರರ ದುರುದ್ದೇಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಯೋಗ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದು ಕೇವಲ ಹಿಮಗಡ್ಡೆಯ ತುದಿ ಮಾತ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ, 'ಕೆಯುಡಿಎ' ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 16ರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಹ ಅಕ್ರಮ ಹಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ನಗರ ಯೋಜನೆ ಇಲಾಖೆ, ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನವಿರುವ ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಹಂಚಿಕೆಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕಠಿಣವಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬಾರದೆಂಬ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ: ಮುಡಾದಿಂದ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಜಮೀನಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೂಪದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರದ ಬದಲು ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಅಂತಹ ಅನೇಕ ಅಕ್ರಮ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇನ್ನೂ ಇವೆ. ಅಂತಹ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಕಡತಗಳು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ, ಭೂಮಾಪನ ಮತ್ತು ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆ, ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನೆ ಇಲಾಖೆಯ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಜ್ಞರ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ ತನಿಖೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ತಂಡ ಕಡತಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ 'ಮುಡಾ' ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಇತರ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರಬಹುದಾದ ಅಂತಹ ಅಕ್ರಮ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆಯ ಅಕ್ರಮ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನಿವೇಶನಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿಯಮಗಳು, ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು, ಆದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಿಧಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, 'ಮುಡಾ' ಆಯುಕ್ತರು, ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಗರ ಯೋಜನೆ ಸದಸ್ಯರು, ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ/ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಇತರ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 'ಮುಡಾ'ದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಮಿತಿಯು, ಅರ್ಜಿದಾರನ ಮಾನ್ಯ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶದ ಹಂಚಿಕೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಥವಾ 'ಮುಡಾ'ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ಪರಿಹಾರದ ರೂಪವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಫಾರಸುಗಳೇನು?: ಪಿ.ಎನ್.ದೇಸಾಯಿ ವಿಚಾರಣಾ ಆಯೋಗ ವರದಿಯಲ್ಲಿ 80 ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ, ಅಭಿಯಂತರರ ಶಾಖೆ, ನಿವೇಶನ ಶಾಖೆ, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಕಾನೂನು ಶಾಖೆ, ದಾಖಲೆಗಳ ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶಿಫಾರಸು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
- ಮುಡಾನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು.
- ಸಮರ್ಪಕ ಆಡಳಿತಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸಿ & ಆರ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ರಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಬೇಕು.
- ಮುಡಾನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಕೆಲಸದ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಲಸದ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೋಜನೆಯ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮೂಡಾನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ, ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ, ಅವಾರ್ಡ್ (ನಷ್ಟಪರಿಹಾರ) ಅನ್ನು ನೀಡುವುದು, ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿ, ಭೂಮಿಯ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡೆಯುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಮೂಡಾ ಒಂದೇ ಕಡತವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು.
- ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುವಾಗ, ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ವಿಭಾಗವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ಅಂತಿಮ ಅವಾರ್ಡ್ ನೀಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಎಲ್ಎಒ (SLAO) ಅವಾರ್ಡ್ ಯಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕೋ ಆ ಭೂಮಾಲೀಕರ ಸರಿಯಾದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆ ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಬೇಕು.
