ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಳವಡಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಾಗ್ವಾದ; ಎರಡು ಎಫ್ಐಆರ್ ಕುರಿತು ಎಸ್ಪಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಳವಡಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಡೆದ ವಾಗ್ವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಎರಡು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಉಮಾಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 25, 2025 at 4:47 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ವೊಂದರ ಅಳವಡಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಶುರುವಾದ ವಾಗ್ವಾದ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿದಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಗಲಾಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಜಾದ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಉಮಾಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಈ ವಾಗ್ವಾದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇದುವರೆಗೆ ಎರಡು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್. ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆರೆವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ಗುಂಪು ಒತ್ತಾಯಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಂಪು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಚಿಕ್ಕ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿವೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಾನೂ ಕೂಡ ಚನ್ನಗಿರಿಯಿಂದ ಆಗಮಿಸುಯತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿರುವೆ. ರಾತ್ರಿಯೇ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಗುಂಪಿನಿಂದ ದೂರು ಬಂದಿವೆ. ಅವರು ನೀಡಿದ ದೂರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ತಿಳಿ ಇದೆ. ಆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆರವು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ ತನಿಖೆ ಕೂಡ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಎಸ್ಪಿ, ನಾನು ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಕಲ್ಲು ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಡು. ಯಾರದ್ದೋ ಮನೆಯ ಮುಂದಿರುವ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬಹುದು. ನಾನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಮಾತು. ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಗುಂಪಿನವರು ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಹೊರಗಿನವರು ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ದಸರಾ ಮೆರವಣಿಗೆಗೂ ಸೂಕ್ತ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಉಮಾಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಜಿ ಎಂ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.
