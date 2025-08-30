ETV Bharat / state

ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಟಚ್: ಸಂಘನಿಕೇತನ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರಿಂದ ಪೂಜೆ - SANGHANIKETANA GANESH FESTIVAL

ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಘನಿಕೇತನದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವವು ಕೋಮುಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಸಂಘನಿಕೇತನ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 30, 2025 at 7:47 PM IST

2 Min Read

ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಕೋಮುಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಅಂಟಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೋಮುಸಾಮರಸ್ಯದ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಘಟಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಘನಿಕೇತನದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಕೋಮುಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಹಿಂದೂಗಳು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಂಘನಿಕೇತನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಆರ್​​ಎಸ್ಎಸ್ ಕಚೇರಿಯಾಗಿರುವ ಸಂಘನಿಕೇತನ ಈ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ರೆಮೋನಾ ಇವೆಟ್ ಪಿರೇರಾ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು (ETV Bharat)

ಸಂಘನಿಕೇತನದಲ್ಲಿ ಕೇಶವ ಸ್ಮೃತಿ ಸಂವರ್ಧನ ಸಮಿತಿಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ 78ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಗಣಪನ ಭೇಟಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಕ್ರೈಸ್ತರ ವೇದಿಕೆಯ ಗಣ್ಯ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗಣಪನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಕ್ರೈಸ್ತರ ವೇದಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಸಾಮರಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಭೇಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು 2014ರಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಘನಿಕೇತನ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ವತಿಯಿಂದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ (ETV Bharat)

ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಕ್ರೈಸ್ತರ ವೇದಿಕೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಾವು ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಗಣೇಶನ ದರ್ಶನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರು ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು. ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆ, ನಂಬಿಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟೀಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಶ ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ (ETV Bharat)

ಈ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಲ್ಯಾನಿ ಮರೀಟಾ ಪಿಂಟೊ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಾಗತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಜಾತಿ ಮತಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಂತನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ದೇಶದ, ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕರು ಇದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉತ್ಸವವಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆ‌ ಉದ್ದೇಶದ ಸಾಫಲ್ಯ ಆಗುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಒಂದೇ ಸಮಾಜದ ಒಂದೇ ದೇಶದ ಮಕ್ಕಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್ ಪ್ರಭು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಘನಿಕೇತನ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರು (ETV Bharat)

ಬಳಿಕ ಸಂಘನಿಕೇತನ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ವತಿಯಿಂದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿ‌ತು. ಈ ವೇಳೆ ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ರೆಮೋನಾ ಇವೆಟ್ ಪಿರೇರಾ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

