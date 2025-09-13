ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ: ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಭಾಗಿ, ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ ಯುವಪಡೆ
ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
Published : September 13, 2025 at 11:07 PM IST
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್, ಭಜರಂಗದಳ ಸೇರಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಭಾಗಿಯಾಗಿ, ಭರ್ಜರಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು.
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರದ ಜೈನಧಾಮದಿಂದ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಜನಸಾಗರ ಸೇರಿತ್ತು. ಕೈಲಿ ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜ, ಕೊರಳಿಗೆ ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಧರಿಸಿದ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಸಖತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕಿದರು. ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಭಗವಾದ್ವಜ ಹರಾಜು: ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೂ ಮುನ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಿತು. ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಹನುಮಂತೇಗೌಡ 06 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಭಗವಾಧ್ವಜ ಪಡೆದರು. ಉದ್ಯಮಿ ವಜ್ರ ಮಹೇಶ ಎಂಬುವರು 5.25 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಿರುಪತಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಪಡೆದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ 1ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಫಲಹಾರ ಪುಟ್ಟಿ ಪಡೆದರು. ಉದ್ಯಮಿ ಮಂಜಣ್ಣ ಅವರು 1.05 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಚಿತ್ರಪಟ ಪಡೆದರು. ಚಿತ್ರಹಳ್ಳಿ ಲವಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವರು 1ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಹಾರ ಹಾರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದರು.
ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಜೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿತ್ತು. ಡಿಜೆ ಬದಲಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಯುವ ಸಮೂಹ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿತು.
ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ನಿಮಜ್ಜನ: ಬೃಹತ್ ಶೋಭಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಗಣಪತಿ ನಿಮಜ್ಜನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಡಿಜೆ ಮಾದರಿಯಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಯುವತಿಯರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ನಗರದ ಮದಕರಿ ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕ ಬಿಡಿ ರಸ್ತೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತ, ಸಂಗೋಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ವೃತ್ತ, ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗಿತು. ಬಳಿಕ ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ನಿಮಜ್ಜನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಭಕ್ತರು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.
ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಕಿ ಕಣ್ಗಾವಲು: ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸೇರುವುದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಿತ್ತು. ಡಿಸಿ ಟಿ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಎಸ್ಪಿ ರಂಜಿತ್ ಬಂಡಾರು ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಎಸ್ಪಿ ರಂಜಿತ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 9 ಎಎಸ್ಪಿ, 28ಡಿಎಸ್ಪಿ, 78ಪಿಐ, 75 ಪಿಎಸ್ಐ, ಎಎಸ್ಐ 401, ಪಿಸಿ 2678, ಹೆಚ್ಜಿ 16, ಕೆಎಸ್ಆರ್ಪಿ 16, ಡಿಎಆರ್ 14 ತುಕಡಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ 151 ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸಿ 26 ವಾಚ್ ಟವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ 67 ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ, ದ್ರೋಣ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಐಜಿಪಿ ರವಿಕಾಂತೇಗೌಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತುಮಕೂರು : ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿದ ನಾಗರಕಟ್ಟೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ನಿಮಜ್ಜನ ಮಹೋತ್ಸವ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಬೆಳಗಾವಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ: ಸತತ 36 ಗಂಟೆ ಮೆರವಣಿಗೆ