ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನಾಡಿ: ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಎಂಡಿ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್
ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿಟ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಶೃಂಗಸಭೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
Published : September 13, 2025 at 7:43 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತದ ಅತೀ ಹಳೆಯ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಸಹ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಅವು ಕೇವಲ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿಟ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹೊಸ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಆಧುನೀಕರಣಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ದೈಹಿಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡ್ರಾ: ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಉದ್ಯಮವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತಿಯಾದ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಕಾರ್ಯಚರಣೆಯ ಸವಾಲುಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಕಾಯಿದೆ 1982ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ತರಬೇಕಾದ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿಟ್ ಡ್ರಾ ಕನಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರು ಚಂದಾದಾರರ ದೈಹಿಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ದೈಹಿಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಕಡ್ಡಾಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆನ್ಲೈನ್ ಹರಾಜುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಹೊರೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.
ಕ್ಲೇಮ್ ಆಗದ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದ ಅವರು, "ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಯಿದೆ 20(5) ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲ ಚಂದಾದಾರರ ಕ್ಲೇಮ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಚಿಟ್ನ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಒಬ್ಬ ಚಂದಾದಾರ ತನ್ನ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲು ವಿಫಲರಾದಾಗ, ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಗಣನೀಯ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಲೇಮ್ ಆಗದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ, ನಿಗದಿತ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಠೇವಣಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅನಗತ್ಯ ವಿಳಂಬಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಫೈಲ್ ಅವಧಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು "ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ಅವಧಿಯ ಮುಕ್ತಾಯದಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಡ್ಡಾಯವಿದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯಿದೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತೆ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಸರಳ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅನುಸರಣೆಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.
"ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ಗಳು 18% GSTಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. ಈ GSTಯನ್ನು 5%ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲು ನಾವು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಡ್ರಾಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವವರೆಗೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ನಾವು ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ಗಳ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಲ್ಲದೇ, ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಾಧನವಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ನೋಂದಾಯಿತ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ: ನೋಂದಾಯಿಸದ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಪ್ರಸರಣದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಇದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಂದಾಯಿಸದ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು. ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಮಾಯವಾಗುವ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಠಿಣ ದಂಡ ಜಾರಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಗಳು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ; ನೋಂದಾಯಿತ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ಗಳು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಸಮಾನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಉದ್ಯಮ, ನಿಯಂತ್ರಕರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಒಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ : ಮೈಸೂರು ಸೇಲ್ಸ್ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ (ಐಎಫ್ಎಸ್) ಮಾತನಾಡಿ, "ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಈಗ ಒಂದೇ ಉದ್ಯಮದ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಮ್ಮ ಹಾಡಿಗೆ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿಯರು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬರ ಕೈಯಿಂದ ದೀಪ ಜಾರಿತು. ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಹಿಂದಿದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿ ಅದು ತಿಳಿಯದಂತೆ ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಆಕೆಯ ಕೈ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದರು. ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರ ಬಳಿ ಹಣವಿದ್ದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಆ ಕೊರಗನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದೇ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಉದ್ಯಮ ಈ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್: ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್.ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಣ್ಣನವರ್ (ಐಎಎಸ್) ಮಾತನಾಡಿ, "ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಎಂಬುದು ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಉದ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಕುರಿತು ಕೆಲವರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಕೆಲವು ನೋಂದಾಯಿಸದ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಕಂಪನಿಗಳು ನೋಂದಾವಣಿಗೊಳಪಡುವಂತೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಬೇಕು. ಈ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯೆ ಡಾ.ಶಮಿಕಾ ರವಿ ಅವರು ಸಭೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಟಿ.ಎಚ್.ಎಂ.ಕುಮಾರ್, ಎಫ್.ಕೆ.ಸಿ.ಸಿ.ಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಜಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿಟ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ಸಿವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮನೋಹರ್ ಮಲ್ಲರಾಚಪ್ಪ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹರೀಶ್.ಎಂ, ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾವ್ಯಾಂಕಾ ಎಚ್.ಎಸ್, ಖಜಾಂಚಿ ನರೇಂದ್ರ.ಕೆ.ಎಸ್ ಸಹ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
