ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ.
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಅವರಿಬ್ಬರ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ. ಪರಸ್ಪರ ನೋಡಿ, ಮಾತನಾಡುವ ಮೊದಲೇ ಆ ಪರಿಚಯ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅದೇ 'ಪ್ರೀತಿ' ಹಿರಿಯರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಯುವಕ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ವಿಶೇಷಚೇತನ ಯುವತಿಗೆ ಬಾಳಸಂಗಾತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ವಿಶೇಷಚೇತನ ಯುವತಿಯನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡದೆಯೇ ಬಂದು ಯುವಕ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಇದು 'ಮೈನಾ' ಸಿನಿಮಾ ಹೋಲುವ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ್ ಕಹಾನಿ.
ಹೌದು, ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್ ಹಾಗೂ ನಟ ಚೇತನ್ ಅಭಿನಯಿಸಿದ 'ಮೈನಾ' ಸಿನಿಮಾದಂತಿರುವ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೋಟೆನಾಡು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಟಿ.ಎಮ್ಮಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.
ಟಿ.ಎಮ್ಮಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಿಲ್ಪಾ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಚಾಲಕರಾದ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಪ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯುವ ಮನಸುಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರೇಮಾಂಕುರವಾಗಿತ್ತು.
ಶಿಲ್ಪಾ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ವಿಶೇಷಚೇತನರು. ಶಶಿಕುಮಾರ್ ತಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ ಶಿಲ್ಪಾಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಮ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ತಾನು ವಿಶೇಷಚೇತನಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡಾ ಆಕೆಯನ್ನೇ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರದ್ದೂ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಪ್ರೇಮ. ಆ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಯುವಕನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮದುವೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಶಿಲ್ಪಾಳನ್ನೇ ಎಂದು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು.
ಕೊನೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನೂ ಪಡೆದು, ಮದುವೆ ವಿಷಯ ಮಾತನಾಡಲೆಂದೇ ನೇರವಾಗಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಶಶಿಕುಮಾರ್, ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಕೂಡಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಶಿಲ್ಪಾ ಹಾಗೂ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬದವರು ಒಪ್ಪಿ ಮದುವೆಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಅನೇಕ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಟು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಯುವ ಜೋಡಿಯ ಮಾತು: ಶಿಲ್ಪಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪರಿಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಐಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್, ಚಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ನಾನು ವಿಶೇಷಚೇತನಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ, ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಒಪ್ಪಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬಂದರು. ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರು ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಬದುಕು ಹೀಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಬದುಕಿ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ವಿಶೇಷಚೇತನಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಎಂದಿದ್ದೆ. ಬಳಿಕ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇಷ್ಟಾದರೂ ನನ್ನನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗುವುದಾದರೆ, ಮನೆಯವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸು ಎಂದು ಶಿಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಳಿಕ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ, ಮೈನಾ ಚಿತ್ರ ನೋಡು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ವಿಶೇಷಚೇತನ ಯುವತಿಯನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡದೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಶಿಲ್ಪಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
