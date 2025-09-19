ETV Bharat / state

ಕಪ್ಪು, ಕೆಂಪು, ನೇರಳೆ, ಚಿನ್ನದ​ ಬಣ್ಣದ​ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ರೈತ

ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳವನ್ನು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರೊಬ್ಬರು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

Chikkaballapur: Farmer Grows Colorful Corn In Appegowdanahalli
ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 19, 2025 at 1:40 PM IST

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕಿನ ಅಪ್ಪೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರೊಬ್ಬರು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುವ ಅಪರೂಪದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎ.ಎಂ.ತ್ಯಾಗರಾಜ್‌ ಅವರೇ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ತಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದ ರೈತ. ಕಪ್ಪು, ಕೆಂಪು, ನೇರಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು ಏಳು ಬಣ್ಣದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ತಳಿಯನ್ನು ಇವರು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇವು ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಜೋಳದ ಮೇಲೆ ಕೃತಕವಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲ. ಇಂಥ ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿರುವ ಜೋಳವೂ ಇದೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ತ್ಯಾಗರಾಜ್‌ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮತ್ತು ಪೆರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹುರಿದು, ಬೇಯಿಸಿ ಮಾಡಿರುವ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು 'ಸೂಪರ್-ಫುಡ್' ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ತರಹೇವಾರಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ತಳಿಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಬೆಳೆದು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಾವು ಬೆಳೆದ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ತಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ರೈತ ಎ.ಎಂ.ತ್ಯಾಗರಾಜ್‌ (ETV Bharat)

"ಈ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಟಾವು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದಂತೆ ವಿಶೇಷ ತಳಿಯ ಜೋಳವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇನೆ. ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಬದಲಿಗೆ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತೆನೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಿದೇಶ ಜೋಳದ ತಳಿಯ ಗಿಡ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ತೆನೆ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಳುವರಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು. ತಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸಹ ಇದೆ" ಎಂದು ರೈತ ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ (ETV Bharat)

"ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಗಳು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಆಗರವಾಗಿವೆ. ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ತಳಿಗಳ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಳಿಯ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಯಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಳ್ಳಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಕ್ಯಾರೆಟ್,​ ಕೆಂಪು ಮೂಲಂಗಿ ಮತ್ತು ಚಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದೆ. ಅದರಂತೆ ಈಗ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನೀಗ ಬೆಳೆದಿರುವ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ 6ರಿಂದ 7 ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಇದರ ಮೂಲ ಪೆರು ದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳವನ್ನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇಕೆ ಬೆಳೆಯಬಾರದು ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರ್ಚ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಗ ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್​ ಎಂಬ ರೈತರಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಗಳ ತಳಿ ಇರುವುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅವರಿಗೆ ಎರಡ್ಮೂರು ತೆನೆಗಳು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದವಂತೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಎರಡು ತೆನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಅಮೆರಿದಲ್ಲಿನ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಅವರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಬೀಜ ಹಾಗೂ ತಳಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವ 10 ಗುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ತರಹೇವಾರಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರ ನೀಡಿದರು.

ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ (ETV Bharat)

"ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಬಂಗಾರ ಬಣ್ಣದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂದೇ ತೆನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಕಲರ್​ ಬರುವಂತಹ ತಳಿ ಕೂಡ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಳೆಯೂ ಕೂಡ ಹುಲುಸಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಈ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಯಲು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್, ವಿಟಮಿನ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 2000-3000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ (ಪೆರು) ಈ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳವನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗೂಗಲ್​ ಸರ್ಚ್​ ಮಾಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಬಹಳ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್​ಗೆ ತರುವ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ರೈತ ಎ.ಎಂ. ತ್ಯಾಗರಾಜ್‌ (ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ ಬಿದಿರು ಬೇಸಾಯದತ್ತ ರೈತರ ಚಿತ್ತ: ಬಿದಿರು ಸಸಿ ಕೊಟ್ಟು ತಾವೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಕಣಜ‌ ಸಂಸ್ಥೆ

