ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಆಟೋ, ಬೈಕ್ ತಂದ: EMI ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಕೊಂದ

ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಅಪರಿಚಿತ ಮಹಿಳೆಯ ಶವದ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅಸಲಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

Accused and murdered Archana
ಆರೋಪಿಗಳು(ಮೊದಲ ಇಬ್ಬರು), ಕೊಲೆಗೀಡಾದ ಅರ್ಚನಾ(ಕೊನೆಯ ಫೋಟೋ) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 26, 2025 at 7:22 AM IST

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಬೈಕ್​ ಹಾಗೂ ಆಟೋದ ಇಎಂಐ ಕಟ್ಟಲು ಸ್ನೇಹಿತೆಯನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅರ್ಚನಾ (27) ಕೊಲೆಯಾದ ಮಹಿಳೆ. ಆರೋಪಿ ವಿರೂಪಸಂದ್ರದ ರಾಕೇಶ್​ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ಮಹಿಳೆಯ ಶವ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಆಗಸ್ಟ್ 14ರಂದು ಹಿಂದೂಪುರ ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 27 ವರ್ಷದ ಅರ್ಚನಾ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅದು ಅರ್ಚನಾ ಶವ ಎಂದು ಆಕೆಯ ಗಂಡ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದರು.

ಮೃತ ಮಹಿಳೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿಂದೂಪುರ ನಿವಾಸಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಕಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಸಿಪಿಐ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಹಾಗೂ ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಪಿಎಸ್​ಐ ನೇತೃತ್ವದ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ ಮಹಿಳೆಯ ಸಿಡಿಆರ್ ನಂಬರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನ ವಿರೂಪಸಂದ್ರದ ರಾಕೇಶ್ ಎಂಬಾತ ಆಕೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ದಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಫೋನ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆತನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಅರ್ಚನಾಳನ್ನು ಕೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕುಶಾಲ್ ಚೌಕ್ಸೆ, "ಆರೋಪಿ ರಾಕೇಶ್ ಈ ಮೊದಲು ಆಡುಗೆ ಭಟ್ಟನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಕಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅರ್ಚನಾ ಅವರ ಪರಿಚಯವಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯಂತೆ ಇದ್ದರು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ರಾಕೇಶ್ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. EMIನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದ. ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ EMI ಹಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಣ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಫೈನಾನ್ಸ್​ನವರು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಚನಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದ ರಾಕೇಶ್ ತನ್ನ ಕಷ್ಟಸುಖ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅರ್ಚನಾಳ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಕಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

"ತನ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತೆ ನಿಹಾರಿಕಾ ಬಳಿ ತನ್ನ ಕಷ್ಟ ಹೇಳಿದ ರಾಕೇಶ್, ಅರ್ಚನಾ ಬಳಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಇದೆ. ಅವಳನ್ನು ಕೊಂದಾದರೂ ಸರ ಕದ್ದು ಮಾರಿ ಬಂದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತಿರಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಬರೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಸ್ನೇಹಿತೆ ಅಂಜಲಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಎಂದಿದ್ದಾಳೆ" ಎಂದರು.

"ಆಗಸ್ಟ್ 14ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ರಾಕೇಶ್, ಅಂಜಲಿ ಮತ್ತು ನವೀನ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚನಾಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಇಶಾ ಫಾಂಡೇಶನ್, ಗುಂಡಿಬಂಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಸುತ್ತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆಯಾದ ನಂತರ ಆಂಧ್ರದ ಚಿಲಮತ್ತೂರು ಬಳಿ ವೇಲ್​ನಿಂದ ಅರ್ಚನಾಳ ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಿಗಿದು ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತದೇಹವನ್ನು ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಎಸೆದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಅರ್ಚನಾಳ ದೇಹದ ಮೇಲಿದ್ದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ, ಕಿವಿಯೋಲೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮುತ್ತೂಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒತ್ತೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿಗಳ ಅಕೌಂಟ್​ ಅನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳಾದ ರಾಕೇಶ್, ಅಂಜಲಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ನಿಹಾರಿಕಾ, ನವೀನ್​ನನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

