ಬಳ್ಳಾರಿ: ಐದು ವರ್ಷ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಈಗ ಜಾತಿ ನೆಪ ಹೇಳಿ ಪ್ರಿಯಕರ ಕೈಕೊಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಯುವತಿ ಆತನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆದರಿರುವ ಯುವಕನ ಕುಟುಂಬ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಪರಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸಕ್ಕೊಳಗಾದ ಯುವತಿ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಗಲು - ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೇ ಯುವಕನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆಯೇ ಠಿಕಾಣಿ ಹೂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಘಟನೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂಪ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸ ನೆಲ್ಲುಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಯುವತಿ ಕೊಟ್ಟಾಲ್ ಗ್ರಾಮದವರಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ನೆಲ್ಲುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯುವತಿ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಯುವಕ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ.
ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಬಂದ ಅನ್ಯ ಜಾತಿ: ಕಂಪ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಇಬ್ಬರೂ ಜೊತೆಗೆ ತಂಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಮನೆಯವರಿಂದ ಯುವಕನಿಗೆ ಪೋನ್ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಯುವತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಯಕರ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಮನೆಯವರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಯುವತಿ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯುವಕ ಮೇಲ್ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಅನ್ಯ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ಆತ ಈಗ ವಿವಾಹವಾಗಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾತಿ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಿದ್ದರೂ, ಮದುವೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯುವತಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಯುವಕ ನಾಪತ್ತೆ: ತನ್ನನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಕಂಪ್ಲಿಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಯುವಕನ ವಿರುದ್ಧ ಯುವತಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಕರನ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ಹೊಸ ನೆಲ್ಲುಡಿಗೆ ಬಂದು ಆತನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ವಿವಾಹ ಆಗುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಧರಣಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಹೆದರಿರುವ ಯುವಕ ಆತನ ಕುಟುಂಬದವರ ಜೊತೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗುವವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಯುವತಿ ಹಠ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ತನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೀತಿಸುವ ಇಬ್ಬರೂ ಸುತ್ತಾಡುವುದನ್ನು ಎರಡು ಕಡೆಯ ಊರಿನವರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಾಗ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ದೂರ ಇರುವಂತೆ ಉಭಯ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸದಸ್ಯರು ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಯುವಕನ ವಿರುದ್ಧ ಕಂಪ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಯುವತಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
