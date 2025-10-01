ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪನ್ ಭೋಗ ಆಚರಣೆ: ಅಂಭಾ ಭವಾನಿ ದೇವಿಗೆ 56 ಬಗೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ನೈವೇದ್ಯ
ಅಂಭಾ ಭವಾನಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದಸರಾಗೆ ಜಗದಂಬಾ ದೇವಿಗೆ 56 ಬಗೆ ಬಗೆಯ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
Published : October 1, 2025 at 2:27 PM IST
ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಅಷ್ಟಮಿ ದಿನದಂದು ಚಪ್ಪನ್ ಭೋಗವನ್ನು ಜಗದಂಬಾ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೇವಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜನತೆ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 56 ಬಗೆ ಬಗೆಯ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ದೇವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಗರದ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಚೌಕ ಬಳಿರುವ ಅಂಭಾ ಭವಾನಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಮುಂದೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಭಕ್ತ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಎಸ್ಎಸ್ಕೆ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದಸರಾ ಹಬ್ಬವು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಗದಂಬಾ ದೇವಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಕಡಾ ಆರತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಷ್ಟಮಿ ದಿನ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪನ್ ಭೋಗ ಎಂದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನೇರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಪ್ಪನ್ ಅಂದರೆ 56. ವಿವಿಧ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ, ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಸೇರಿದಂತೆ 56 ಬಗೆಯ ದೇವಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡುವುದೇ ಚಪ್ಪನ್ ಭೋಗ ಪೂಜೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತರೇ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಆಹಾರ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಿಸುಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೂಡುತ್ತಾರೆ. ದೇವಿಗೆ ಪೂಜೆ ಬಳಿಕ ಭಕ್ತರು ತಂದಿರುವ ನೈವೇದ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪವಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಚಪ್ಪನ್ ಭೋಗ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾ ಪರಮಾತ್ಮ 56 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು, ದೇವಿಗಾಗಿ 56 ಬಗೆಯ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಜಗದಂಬಾ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಪ್ಪನ್ ಭೋಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರಲಾಗಿದೆ.
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಸರಾ ಹಬ್ಬ ಅಂಗವಾಗಿ ದೇವಿಗೆ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಒಂದೊಂದು ರೂಪ ನೀಡಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಮತ ಬೇಧ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೇ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದು, ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಪೂಜೆ, ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಸ್ಎಸ್ಕೆ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗಣಪತಿಸಾ ದಾನಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದಸರಾ ಹಬ್ಬವು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ದಸರಾ ಬೊಂಬೆ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಇದಕ್ಕಿದೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ