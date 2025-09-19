ಚಡಚಣ ಎಸ್ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ: ಪಾಳುಬಿದ್ದ ಮನೆ ಮೇಲೆ ನಗದು, 6.54 ಕೆಜಿ ಬಂಗಾರವಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಪತ್ತೆ
ವಿಜಯಪುರ ಚಡಚಣ ಎಸ್ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿಂಬರಗಿ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 19, 2025 at 3:44 PM IST
ವಿಜಯಪುರ: ಚಡಚಣ ಪಟ್ಟಣದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ದ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಾಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ನಗದು ಸಹಿತ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿಂಬರಗಿ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "16-09-2025 ರಂದು ಚಡಚಣ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಸ್ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ತಂಡ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಮೂವರು ಆರೋಪಿತರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಹೆದರಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಟ್ಟು 1 ಕೋಟಿ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಮತ್ತು 20 ಕೆ.ಜಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ 8 ತನಿಖಾ ತಂಡಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ" ಎಂದರು.
"ಘಟನೆ ನಡೆದು ಸುಮಾರು 1.30 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ವಾಹನವನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಸೋಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳವೇಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಜಂತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆರೋಪಿ ಹುಲಜಂತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ಜತೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಜನರನ್ನು ಹೆದರಿಸಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಪಘಾತಗೊಂಡಿದ್ದ ಆ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 21 ಗೋಲ್ಡ್ ಪಾಕೆಟ್ ಹಾಗೂ 1 ಲಕ್ಷ 3 ಸಾವಿರ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು" ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದೆವು. ಆ ದಿನವೇ ಸೋಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸರ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಆರೋಪಿಗಳು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿಗೆ ನಾಕಾಬಂದಿ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಸತತ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿನ್ನೆ (ಗುರುವಾರ) ಸಾಯಂಕಾಲ ಪಾಳುಬಿದ್ದಂತಹ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 1 ಲಕ್ಷದ 3 ಸಾವಿರ ಹಣದ ಜತೆ 6.54 ಕೆಜಿ ಬಂಗಾರ (136 ಗೋಲ್ಡ್ ಪಾಕೆಟ್) ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ತನಿಖೆ ಇನ್ನೂ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಾಲನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಸೋಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ದರೋಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿಂಬರಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
